କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା: ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍
ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : July 6, 2026 at 11:22 PM IST
Accused TI parade mob violence, ରାୟଗଡ଼ା : କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗରରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ବିଷମକଟକ ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୂଜା ଜୈନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ଖୋଦ ପୀଡ଼ିତା ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବେଳେ ବିଷମକଟକ ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ, ଆଇଆଇସି ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ରେଡ୍ ଫ୍ଳାଗ କେସ୍ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରୁଛି ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ବିଭାଗର ଏଡିଜି ଏସ୍. ସାଇନି ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭାଇରଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ।
୨ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଫେଲୋସିପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପର ସହାୟତା ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗଲାବେଳେ ବାଟ ହୁଡି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କାନ୍ଦୁଲଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହେଲେ ପିଲାଚୋରି ଭଳି ଗୁଜବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ୨ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସାଇନଗର ଛକ ନିକଟରେ ୨ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୨ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଚୋରିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଛକରେ କିଛି ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସଦାଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୫/୨୦ ମିନିଟ ଭିତରେ ୫ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଜମା ହୋଇ ଭିଡ଼ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୁଷ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଦୌଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ।
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଜଘନ୍ୟ, ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଷକାତର ଘଟଣାରେ ହଠାତ କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ଏବଂ ୨ ଜଣ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା