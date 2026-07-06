ETV Bharat / state

କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା: ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍

ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ

Kalyansinghpur mob violence incident: TI parade held at the tragic Bissam cuttack sub jail
କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା: ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 6, 2026 at 11:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Accused TI parade mob violence, ରାୟଗଡ଼ା : କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗରରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ବିଷମକଟକ ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୂଜା ଜୈନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା । ଖୋଦ ପୀଡ଼ିତା ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା: ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବେଳେ ବିଷମକଟକ ଏସଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ, ଆଇଆଇସି ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ରେଡ୍ ଫ୍ଳାଗ କେସ୍ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରୁଛି ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ବିଭାଗର ଏଡିଜି ଏସ୍. ସାଇନି ତଦନ୍ତ କରିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା ଚାଲିଛି । ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏସପି ରାଜ ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ।
ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ । (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭାଇରଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ।

୨ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଫେଲୋସିପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପର ସହାୟତା ନେଇ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଗଲାବେଳେ ବାଟ ହୁଡି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଳା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ କାନ୍ଦୁଲଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହେଲେ ପିଲାଚୋରି ଭଳି ଗୁଜବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ, ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ୨ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସାଇନଗର ଛକ ନିକଟରେ ୨ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା‌ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ପିଛା କରୁଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୨ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଚୋରିକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଛକରେ କିଛି ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସଦାଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୫/୨୦ ମିନିଟ ଭିତରେ ୫ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଜମା ହୋଇ ଭିଡ଼ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୁଷ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଦୌଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ।

ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ।
ଜେଏମଏଫସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଷମକଟକ ଉପକାରାଗାରରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ । (ETV Bharat Odisha)

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଜଘନ୍ୟ, ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଚଳିତ, ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଷକାତର ଘଟଣାରେ ହଠାତ କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ଏବଂ ୨ ଜଣ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା

TAGGED:

କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍
RAYAGADA MOB ATTACK
ACCUSED TI PARADE
ACCUSED TI PARADE MOB VIOLANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.