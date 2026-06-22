କଲ୍ୟାଣପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣା; 'ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ'- ADG ସାଇନି, NHRCରେ ମାମଲା
ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW)ର ତତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 22, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 6:39 PM IST
CAW & CW ADG ON KALYANSINGHPUR MOB VIOLENCE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂପୁରରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବରତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖା (CAW & CW)ର ତତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ CAW & CW ଏଡିଜି ଏସ୍. ସାଇନି ଆଜି (ସୋମବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲଜ୍ଜିତ ଘଟଣା କହିଲେ CAW & CW ଏଡିଜି
ଏଡିଜି ସାଇନି କହିଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣସିଂପୁରରେ ଯେଭଳି ଲଜ୍ଜିତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ନ ହେଉ ବୋଲି ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏଡିଜି ସାଇନି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
'ପୀଡ଼ାତାଙ୍କୁ ସବୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ'
ଏଡିଜି ସାଇନି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ନ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ଏହି ଘଟଣାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପୀଡ଼ାତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭଲଭାବରେ କରିବାକୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରିବୁ । କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଡିଜି ସାଇନି କହିଛନ୍ତି ।
'ତଦନ୍ତ ପାଇଁ NHRCଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସୁ, ଦିଆଯାଉ କ୍ଷତିପୂରଣ'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC)ଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାଶ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିଶନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । କମିଶନଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିମ୍ ପଠାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଣଓଡ଼ିଆ ପୀଡ଼ିତ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଡାଏରି ନଂ. 14289/IN/2026 ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଗୃହ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ ହିଂସା; ମାମଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, CAW ଏଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର