ବିଜୁଳି ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ..ଖରାବେଳେ ଗଛ ତଳେ କଟେ ଜୀବନ, ରାତି ବିତେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ

ଏସି ବିନା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ନଥିବାବେଳେ ଏଠି ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ବିି ମିଳୁନି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 5:38 PM IST

Kalonipada village of Sambalpurସମ୍ବଲପୁର: ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଉପରେ । ଏସି ରୁମରେ ରହି ବି ଗରମକୁ ସହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରି ଦେଉଛି । ଆମେ ଏସି ବିନା ଜୀବନ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁ ନ ଥିବାବେଳେ ଏଠି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି । ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ମିଳିଲେ ଫ୍ୟାନ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ଖରାଦିନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ । ହେଲେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ବିି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ । ଏମିତି ଏକ ହତଭାଗ୍ୟ ଗାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କଲୋନୀପଡା । ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ । ଗ୍ରାଉଣ଼୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟା ।

'ଖରାଦିନେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଯାଉଛୁ । ଗରମ ସହିି ହେଉନି । ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ । ଖରାଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏହି ଗଛ ତଳ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି' ବୋଲି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଥିବା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗଣେଷ ନାଏକ ଆମକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟରେ ଲୋକେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ କଲନୀପଡାର ଲୋକେ ଆଜିଯାଏ ଫ୍ୟାନ ତଳେ ଶୋଇବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏକଥା ଦେଖି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଥିଲା ।

ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କହେ ଅଭାବ ଆଉ ଅବହେଳାର କାହାଣୀ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 80 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି ଶିରିଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଝାରପୁର ଗାଁର ଏହି ପଡା ଗାଁ କଲୋନୀପଡା । ଗାଁରେ 30ଟି ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି । ଗାଁକୁ ଦେଖି ଅଭାବ ଆଉ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା । ସବୁଆଡେ ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର । କାହାର ମାଟି ଲିପା ହୋଇଛି, କାହାର ସେତକ ବି ହୋଇନି । ଦିନ ମଜୁରି କରି ଗାଁ ଲୋକେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି । ନଚେତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳନ୍ତି ।

କଲୋନୀପଡାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (Etv Bharat)

ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି । ହେଲେ ମାତ୍ର 10ଟି ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି । ବାକି 20ଟି ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇ ପାରୁନି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ 15ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ନାଁ ମନେ ପଡୁଛି ନା ସମୟ ହେଉଛି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି l ତଥାପି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିବାକୁ ବସିଲାଣି ।

ବାହା ହୋଇ ଆସିବା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ କମ ନୁହେଁ

କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଉଦାସ କଣ୍ଠରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୀତା ମଗର କହନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନଥିଲି କି ମୋତେ ଅବଗତ କରା ଯାଇ ନଥିଲା l ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ଯାଇଥାନ୍ତା ।'

ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗାଁକୁ ବାହା ହୋଇ ଆସିବା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ କମ ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗଣେଷ ନାଏକ କହନ୍ତି, 'ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ଗାଁର ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଯାଇଛି । କେହି ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନାହାନ୍ତି l ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଛି ।'

ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ

ଗାଁର ଏଇ 20 ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ । ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଆସିଲା । ହେଲେ ଅଧାରେ ଅଟକି ଗଲା କେମିତି ? ବାକି ଅଧା ଗାଁରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ନେବେ ସରକାର ? ଗାଁର ମହିଳା ଗୀତା ମଗର କହନ୍ତି, "ମୋର ବାହାଘରକୁ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା । ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମିିଳିନାହିଁ l ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ କେମତି ବଞ୍ଚୁଛୁ l ସହରର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାଏ ବିଜୁଳି କଟିଗଲେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ l"

ଦିନରେ ଖରାତାତି..ରାତିରେ ହାତୀ ଭୟ

ପାହାଡ ଘେରା ଏଇ ଝାରପୁର ଗାଁଟିର ଚାରିପାଖେ ଜଙ୍ଗଲ । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉ ହେଉ ଲୋକେ ଘର ପଶି ଯାଆନ୍ତି l କରଣ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ରହିଛି ହାତୀ ଭୟ l ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଏହି ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ । ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିଏ ରହିଛି । ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ l କାରଣ ରାତି ହେଲେ ଚାରିିଆଡ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର ।

'ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସହ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି l ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ l ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି l ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ ସରକାର ଆସି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସରକାର ସହରର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି' ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା l


ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପାରେନି, ରୋଗୀ ଖଟରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି
ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗଣେଷ ନାଏକ କହନ୍ତି, 'କଲୋନୀ ପଡ଼ାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନାହିଁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି l ପଡ଼ାରେ କେହି ରୋଗରେ ପଡିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟରେ ବୋହି ଅନ୍ୟ ପଡ଼ାକୁ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି l କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଖରାଦିନେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ । ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଦିନବେଳା ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ l ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ କଲଭଟର ସମସ୍ୟା ବି ବହୁଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି l'

ଏଠିକା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୂରା ଅନ୍ଧାର

ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଜପୁର ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ରିକି ଶର୍ମା ଏନେଇ କୁହନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତାର 79 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ବିନା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଏଠିକା ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି l 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏମାନେ ବିନା ବିଜୁଳିରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ l ରାତି ହେଲେ ଏଠାରେ ହାତୀ ଭୟ l ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା l କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୂରା ଅନ୍ଧାର l ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠାକୁ ଆସି ରିଅଲିଟି ଚେକ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ l ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ l'

ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ-ବିଡିଓଏ ପରି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ ଜାମନାକିରା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା । ବିଡିଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ନ ଥିଲୁ l କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୂଚନା ପାଇଛୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଘର ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି l ତେଣୁ ରାସ୍ତା ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଏତେ ଲୋକ ରହିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ l ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସରଜମୀନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ।' ଇଚିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

