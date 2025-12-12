ETV Bharat / state

କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା; ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ! ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା । ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ । ବଢୁଛି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଚାହିଦା ।

Kalinga Herbal Mela 2025
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ! ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ । ଗତ 10 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା । ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବୈଦରାଜମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।

KALINGA HERBAL MELA 2025
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)


କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫:

ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସାଳୟ । ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଧାରଣ କରିଛି । ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ସମ୍ପଦକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା, ପ୍ରମାଣିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏହି ମେଳାର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନସିକ ଚାପ, ଦୂଷିତ ଆହାର, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଏପରି ସମୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।"

KALINGA HERBAL MELA 2025
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ବଜାରୀକରଣକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । 'ଏକ ପେଡ ମାଆ କେ ନାମ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗା ଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶୀର୍ଷ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ହିସାବରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ନାମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା, ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଉଛି । ଗୁଣାତ୍ମକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ (Kalinga Herbal) ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ।"

Kalinga Herbal Mela 2025
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ବୈଦ୍ୟରାଜ...
ଏନେଇ ବୈଦ୍ୟରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ବାପା, ଜେଜେ ଅମଳରୁ କରି ଆସୁଛୁ । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଜଣେ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ରୋଗ ସହିତ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ । ଦୈନିକ 10ରୁ 15 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱରୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇଦେଲା ପରେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱପତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ । ଆମେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଘରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ।"

Ayurvedic treatment Odisha
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ପାଣ୍ଡବ ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ୪୦-୫୦ ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମର ଦୋକାନ ରହିଛି, ସେଠାକୁ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି । ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ଔଷଧ ରହିଛି । ଯେପରିକି ସୁଗାର, ବାତ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ।"

Kalinga Herbal Mela 2025
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ଗ୍ରାହକ:

ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଔଷଧ ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନଥାଏ । ରସାୟନିକ ମେଡିସିନ ଯେପରି ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଥାଏ, ସେପରି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବିନା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଭଲ କରିଥାଏ ।"

Ayurvedic treatment Odisha
କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ୍ ମେଳା ୨୦୨୫ (ETV Bharat Odisha)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଏହି ମେଳାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଶୁଳ୍କ ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ କୁଇଜ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା, ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମୋଟ ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ମେଳା । ଏହି ମେଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓରମାସର ଆୟୁର୍ବେଦ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟଲ, ବଢୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଇଦପାଲି: ଘରେ ଘରେ ବୈଦ, ଔଷଧୀୟ ପର୍ବତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଗହନ କଥା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

