ପୁଣି ଧସିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି: ରାସ୍ତାର ବୃହତ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିହ୍ମ, କନ୍ଧମାଳ-ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ତଳୁ ମାଟି ଧୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : September 25, 2026 at 4:47 PM IST
କନ୍ଧମାଳ: ପୁଣି ଧସିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ସଂପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଟି ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧସିଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛି । ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘାଟିର ଅବସ୍ଥା ଓ ମରାମତି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ବାରା କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ରାସ୍ତା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରାସ୍ତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଧସିଯିବା ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମାଟି ଧୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଧସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ନହେଲେ ବିପଦ ଟଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ରାତିରେ ବେଶୀ ବିପଦ:
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ତଳୁ ମାଟି ଧୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲେ ରାସ୍ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ରାତି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
ବର୍ଷା ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା:
ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମାଟି ଧସିବା ଓ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଏକ ଅଂଶ ଧସିଯାଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଫଳରେ କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାସ୍ତା ଧସିବା ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଧସିଥିବା ଅଂଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟି ପକାଇବା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୃଢ଼ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।
ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ମରାମତି ଦାବି:
ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରାସ୍ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ସହ ଯାତାୟାତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବର୍ଷା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ସଂପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଂଶଟି ଧସି ଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କହି ହେଉନାହିଁ । ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାର ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଗଞ୍ଜାମ-କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ