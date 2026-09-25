କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ; ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ୧୪୫୦ ମିଲିମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 10:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଁହାଇଛି । ପ୍ରକୋପ କମିବା ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମିବ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଉପରେ ରହିଛି । ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଛତିଶଗଡ ଯିବ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିବ ପ୍ରଭାବ । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ତୁଳନା ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କମ ବର୍ଷା ହେବ । ପ୍ରକୋପ କମିବା ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କମ ହେବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନେକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଛି । ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ବଡ଼ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ରାସ୍ତାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ଚକିତ କରିବା ଭଳି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଜୁନ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୧୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ୪୨.୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ୧୧୦୦ ମିମି ବଦଳରେ ୧୪୫୦ ମିଲିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଛି । ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ହେଲାଣି । ୪ ମାସରେ ୩୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା ୩୩୮ ମିମି, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରେ ହୋଇଛି ୬୪୭ ମିମି । ଅର୍ଥାତ ଜୁଲାଇରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ୯୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା । ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା ୩୫୬ ମିମି, କିନ୍ତୁ ହୋଇଛି ୪୦୧.୨ ମିମି । ଅର୍ଥାତ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ବାଭାବିକଠୁ ୧୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ବାଭାବିକ ବର୍ଷା ୨୦୧ ମିମି, ଏଯାବତ୍ ହୋଇଛି ୨୮୭.୪ ମିମି ।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଠିକଠାକ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ । ବିଶେଷ ବଢିବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି କିମ୍ବା ରବିବାର ସକାଳ ବେଳକୁ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଗଛ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵର, ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୫ ଶହ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୪୩୬୦, ଗଜପତିରେ ୭୬୫୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚାଲରେ ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କହିଛନ୍ତି ସୂରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ହାତୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର