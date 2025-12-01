ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ : କର୍ମଜୀବୀ ମା’ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବ ସ୍ନେହ, ଆହର
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା ବା ଶିଶୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା (crèche) ‘କଳିକା’ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷକରି କର୍ମଜୀବୀମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ପୋଷଣମୂଳକ ଡେ-କେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଏଗାରଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସରକାରୀ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶରେ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ 'କଳିକା' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳନା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି । ପିତାମାତା ବିଶେଷକରି ମା'ମାନେ କିପରି ବିନା ଚାପରେ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି କଳିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
'ସୃଜନଶୀଳତା, ଯତ୍ନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ'
ଏହି ଶିଶୁବାଟିକା କଳିକାକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "କଳିକା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପରିବେଶର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ସୃଜନଶୀଳତା, ଯତ୍ନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗକୁ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ । '
'କଳିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା'
ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗରଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, “ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯତ୍ନ-ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଶିଶୁବାଟିକା କଳିକା ଏହିପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ । କଳିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦିଏ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆହର ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।'
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ କଳିକା
ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ‘କଳିକା’ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିବାଳୟ ଓ କୃଷି ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି "ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା ବା ଶିଶୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।"
"ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ଆଗରୁ ଅଫିସ ଆସିଲେ ମନରେ ଘରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥାଏ । ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିପାରିବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରୀ ପଣ୍ଡା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ।
