ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ : କର୍ମଜୀବୀ ମା’ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବ ସ୍ନେହ, ଆହର

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା ବା ଶିଶୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 1, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା (crèche) ‘କଳିକା’ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷକରି କର୍ମଜୀବୀମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ପୋଷଣମୂଳକ ଡେ-କେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।

ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଏଗାରଟି ସରକାରୀ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସରକାରୀ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡି ଆସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶରେ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ 'କଳିକା' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ଖେଳନା ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି । ପିତାମାତା ବିଶେଷକରି ମା'ମାନେ କିପରି ବିନା ଚାପରେ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି କଳିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ (Etv Bharat)

'ସୃଜନଶୀଳତା, ଯତ୍ନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ'

ଏହି ଶିଶୁବାଟିକା କଳିକାକୁ ଉଦଘାଟନ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "କଳିକା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପରିବେଶର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ସୃଜନଶୀଳତା, ଯତ୍ନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗକୁ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ । '

ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’କୁ ଉଦଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (Etv Bharat)
ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, 'ମାତୃତ୍ୱ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବା ଭଳି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ତିଆରିରେ ‘କଳିକା’ ଭଳି ଶିଶୁବାଟିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହାୟତା ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ ସୋମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତା ସହ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ।'
ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ (Etv Bharat)

'କଳିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା'

ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗରଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, “ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯତ୍ନ-ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଶିଶୁବାଟିକା କଳିକା ଏହିପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ । କଳିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଦିଏ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆହର ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।'

ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଖୋଲିଲା ଆଧୁନିକ ଶିଶୁବାଟିକା ‘କଳିକା’ (Etv Bharat)

ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲିବ କଳିକା

ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ‘କଳିକା’ ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଚିବାଳୟ ଓ କୃଷି ଭବନରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି "ମହିଳା ଓ ଶିଶୁବିକାଶ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କଳିକା ବା ଶିଶୁ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।"

"ସରକାର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ଆଗରୁ ଅଫିସ ଆସିଲେ ମନରେ ଘରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥାଏ । ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିପାରିବୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରୀ ପଣ୍ଡା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ।

