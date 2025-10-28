ବ୍ୟାସନଗର ଜମୁଛି କାଳୀପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ ଜମୁଛି
ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସହର। 17ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି l
Published : October 28, 2025 at 1:27 PM IST
ଯାଜପୁର: ମା' ଶ୍ୟାମା କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରା ବ୍ୟାସନଗର। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସାରା ସହର। l 17ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ପୂଜା ଆଜି 8 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ଯେତିକି ପୂଜା ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତେଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଥୁବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l
ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର:
କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ନବବଧୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସହର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାମାତ୍ରେ ଚିକମିକ୍ ଆଲୁଆ ପରିବେଶକୁ ରଙ୍ଗିନ କରିଦେଉଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା' ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି। ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତୀ ସହ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 10ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ:
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବାରୁଆଳି ଓ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସହରର 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ ମିନାବଜାରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଦର୍ଶକ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ପୂଜା ଆୟୋଜକ କମିଟି ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅପେରାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା ସମାପନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରରେ 10ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କାଳୀପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ:
ଓଡ଼ିଆ ନାୟିକା ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗରରେ କାଳୀପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ମେଢ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଢ଼, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସବର ମାହଲ ବ୍ୟାସନଗରରେ l ଦେଖିକି ବହୁତ ସହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି l ପ୍ରତେକ ମଣ୍ଡପ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି l ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଖାଠି ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି l ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଏହି ସହରରେ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ମେଢ଼ ବଢିଯାଉ l "
ଦର୍ଶକ ସମୀକ୍ଷା ରଥ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଏହି କାଳୀପୂଜାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥାଉ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ l ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁ ।"
ସୋନାଲିଶା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ସବୁଠୁ କାଳୀପୂଜା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଆମ କୋପଣ୍ଡରେ ଏଠି କାଳୀପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି l ଏଠି ମୀନାବଜାର ପଡିଛି l ଆମେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲୁ ଖାଇଲୁ ଓ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଲୁ l ଆମ ସହର ପୁରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଝୁମୁଛି l ଏହି କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପୁରିଯାଇଛନ୍ତି l ମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ସହର ବୁଲିବୁ ଆଉ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ l "
କାଳୀପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ କୋପଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏଠି ମାହୋଲଭଲ ରହିଛି ଲୋକ ମାନେ ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି l କାରଣ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା କରାଯାଇଛି l ଆମର ମୀନା ବଜାର ଅଛି l ଲୋକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୁରା ମୀନାବଜାର ବୁଲୁଛନ୍ତି l ଆମର ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ:
ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ସହରବାସୀ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମା'ଙ୍କ ଭଷାଣ ଉତ୍ସବ। କାଳୀ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ସହରର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ରାଇକଳାରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି, ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପରେ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର