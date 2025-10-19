ETV Bharat / state

ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା, ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାନସିକ

109ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମ୍ବଲପୁରର କାଳୀବାଡି କାଳୀପୂଜା । ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ।

Kalipuja at Sambalpur
Kalipuja at Sambalpur (ETV Bharat gfx)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁଶ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ୱଲପୁର: ରାତି ପାହିଲେ କାଳୀ ପୂଜା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା । ଦୀର୍ଘ 109 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ।

Kali Puja at Kalibadi (ETV Bharat)

109 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା:

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ମାର୍ଗରେ ଥିବା କାଳୀବାଡ଼ିରେ ରହିଛି ମାଆ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର l ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ 1850 ମସିହା ପରଠୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିକାଦାର ଓ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ପରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ରହିଗଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀର ଝଲକ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ l ଏହିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ନିରବଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର କାଳୀ ବାଡ଼ିର କାଳୀପୂଜା l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା 109 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି l

Kalika purana
Kalika purana (ETV Bharat Odisha)

କଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି:

ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାଳୀ ପୂଜା କରାଯାଏ l ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂଜା l ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପୂଜା ରାତି 10ଟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ l ଆଉ ରାତି ତମାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି l କାଳୀକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ମନ୍ଦିରର କାଳୀ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ନେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଗଣେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବାର୍ଷିକ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରଠୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ତମାମ ଚାଲିଥାଏ l ରାତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଆଳତୀ, ହୋମ ଆଦି କରାଯିବା ସହ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଏ l ତେବେ ବଳିଦାନରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବା କଖାରୁ, ଆଖୁ ଓ କଦଳୀ ଆଦିର ବଳିଦାନ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀରେ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଟି କାଳୀକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ l"

Kalika purana
Kalika purana (ETV Bharat Odisha)

ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ବାକି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ମାଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ l ସକାଳ 6 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ପରେ ଦିନ 12ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ପରେ ମାଆଙ୍କ ଶୟନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ l ଏହା ପରେ 4 ଟାରୁ ରାତି ସାଢେ 9 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଥାଏ l ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତି 7 ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l"

କଣ ରହିଛି କାଳୀବାଡି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ:

ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରି l ଏଠାକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ l ଏହି ମନ୍ଦିର ସର୍ବ ପୁରାତନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ l କାଳୀବାଡ଼ିର ମାଆ କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବେ ଲୋକେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି l କେଵଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ମାନସିକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି l

Devotees worship at Kalibadi temple Sambalpur
Devotees worship at Kalibadi temple Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାନସିକ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ସରକାର କୁହନ୍ତି,"କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି l ଏଠାକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରି ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି l ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଓ ନିତ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ l ଏହାକୁ ନିଶି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ଏହି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସାରା ଝିଅ, ବୋହୂମାନେ ଉପବାସ କରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି l ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି l"

Priest is worshipping Goddess Kali
Priest is worshipping Goddess Kali (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକେ:

କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା l କାଳୀବାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ," 1915 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେମାନେ 1916 ମସିହାରେ ମାଟି, କାଠ ଓ ପାଳରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପ୍ରଥମ କରି କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତାପରେ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା l ଏହି କାଳୀ ପୂଜା ରାତି 9 ଟାରୁ ଭୋର 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ l"

Kalibadi Kali Puja
Kalibadi Kali Puja (ETV Bharat Odisha)

ଆଉମଧ୍ୟ 1983ରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ପଞ୍ଚ ଧାତୁର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା l ସେହି ବର୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି l ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଦେବଘର ଠାରୁ 7 ଜଣ ନୈଷ୍ଟିକ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

