ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା, ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାନସିକ
109ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମ୍ବଲପୁରର କାଳୀବାଡି କାଳୀପୂଜା । ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ।
Published : October 19, 2025 at 6:52 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁଶ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ୱଲପୁର: ରାତି ପାହିଲେ କାଳୀ ପୂଜା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସମ୍ବଲପୁରର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା । ଦୀର୍ଘ 109 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ।
109 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା:
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ମାର୍ଗରେ ଥିବା କାଳୀବାଡ଼ିରେ ରହିଛି ମାଆ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର l ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ 1850 ମସିହା ପରଠୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଠିକାଦାର ଓ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ପରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ରହିଗଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି l ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀର ଝଲକ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ l ଏହିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ନିରବଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର କାଳୀ ବାଡ଼ିର କାଳୀପୂଜା l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା 109 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି l
କଣ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି:
ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାଳୀ ପୂଜା କରାଯାଏ l ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂଜା l ପୂଜକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପୂଜା ରାତି 10ଟା ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ l ଆଉ ରାତି ତମାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି l କାଳୀକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।
ଏହି ମନ୍ଦିରର କାଳୀ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ନେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଗଣେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୁହନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବାର୍ଷିକ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l ଦୀପାବଳି ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରଠୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ତମାମ ଚାଲିଥାଏ l ରାତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଆଳତୀ, ହୋମ ଆଦି କରାଯିବା ସହ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଏ l ତେବେ ବଳିଦାନରେ କୁସ୍ମାଣ୍ଡ ବା କଖାରୁ, ଆଖୁ ଓ କଦଳୀ ଆଦିର ବଳିଦାନ ହୋଇଥାଏ l ଏହା ସହ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀରେ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ l ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଟି କାଳୀକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ l"
ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ବାକି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ମାଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ l ସକାଳ 6 ଟାରୁ ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ପରେ ଦିନ 12ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ l ପରେ ମାଆଙ୍କ ଶୟନ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ l ଏହା ପରେ 4 ଟାରୁ ରାତି ସାଢେ 9 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିଥାଏ l ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତି 7 ଟାରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ l"
କଣ ରହିଛି କାଳୀବାଡି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ:
ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରି l ଏଠାକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ l ଏହି ମନ୍ଦିର ସର୍ବ ପୁରାତନ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ l କାଳୀବାଡ଼ିର ମାଆ କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବେ ଲୋକେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି l କେଵଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ମାନସିକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି l
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ମୁତୟନ ହେବେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାନସିକ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ସରକାର କୁହନ୍ତି,"କୋଲକାତାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି l ଏଠାକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରି ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି l ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଓ ନିତ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ l ଏହାକୁ ନିଶି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ l ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ଏହି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସାରା ଝିଅ, ବୋହୂମାନେ ଉପବାସ କରି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି l ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି l"
ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକେ:
କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା l କାଳୀବାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ," 1915 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ କାଠ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ l ସେମାନେ 1916 ମସିହାରେ ମାଟି, କାଠ ଓ ପାଳରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପ୍ରଥମ କରି କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତାପରେ ଏହି ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା l ଏହି କାଳୀ ପୂଜା ରାତି 9 ଟାରୁ ଭୋର 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ l"
ଆଉମଧ୍ୟ 1983ରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ପଞ୍ଚ ଧାତୁର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା l ସେହି ବର୍ଷରୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି l ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଦେବଘର ଠାରୁ 7 ଜଣ ନୈଷ୍ଟିକ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର