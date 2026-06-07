ଭୁବନେଶ୍ବର ପରେ କଟକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନ୍
ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 7, 2026 at 7:53 PM IST
କଟକ: ଅପରାହ୍ନ ହେବା କ୍ଷଣି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ । ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଟକ ମୁହାଁ ହୋଇଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
କଟକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ:
କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଛି । ତେଵେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୭ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଧା ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ TPCODLର ୪୫ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ (CMC)ର ୫ଟି ଡି-ୱାଟରିଂ ଟିମ୍ କାମ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ–ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୧୬ (NH-16)ରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ହଟାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ।
ସେପଟେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ଗାଡି ଉପରେ ପଡିଥିଲା । ଗଛ ଉପୁଡି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ଗାଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ
ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ହେଲେ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ