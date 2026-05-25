ବରଗଡରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ: ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ, 2 ଆହତ
ତାତି ଭିତରେ ମାଡି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ । ବରଗଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ । ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାପ
Published : May 25, 2026 at 8:08 PM IST
ବରଗଡ: ତାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ । ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଝଡ଼ ବରଗଡ଼କୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଛି l ବରଗଡ ସହର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନବନିର୍ମିତ ବିରାଟ ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ଗଛ ଢଳି କେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଢଳି ପଡ଼ିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି l ଚାଷୀଙ୍କ ଅମଳ ଧାନ ମଧ୍ଯ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି l
ଭାଙ୍ଗିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ:
ଆଜି(ସୋମବାର) ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଝଡ଼ରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛଲତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଛକରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ କାମର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଭାଙ୍ଗିଲା ତୋରଣ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି:
ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ତୋରଣ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାମର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଏନେଇ ଆମ୍ ଆଦମୀ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭବାନୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ।’
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଧନୁଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ପଡିବାରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ । ବିକାଶ ହେଉ ମନା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବିକାଶ ନହେଉ । ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।’
ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ କିଛି ଦିନ ନିସ୍ତାର !
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ରେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା । ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦିନବେଳେ ପ୍ରାୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା । ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ପବନରେ ପଥିକ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନମଜୁରିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଶହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଆଜିର କିଛି କ୍ଷଣର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି l 15 ମିନିଟର ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷା ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛିଟା ନିସ୍ତାର ମିଳିଛି ଯାହା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନିଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ