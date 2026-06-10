କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ଗାଡି ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିରାଟ ଗଛ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 10, 2026 at 9:49 PM IST
MLA escapes accident, ମାଲକାନଗିରି/ଭୁବନେଶ୍ବର : ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆରଏସସି-୩ ଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଲ୍ଲଭ ହାଉସ ଛକ ନିକଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଗଛ ହଠାତ୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବାରୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯିବାରୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଓର୍କେଲ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଫଳ ସ୍ବରୁପ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ।
ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଗାଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା । ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି । କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉଜାଡ଼ିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ସଜାଡ଼ିଲେ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବର ପରେ କଟକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଟ୍ରକ ଇଞ୍ଜିନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି/ଭୁବନେଶ୍ବର