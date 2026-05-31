କାଳବୈଶାଖୀରେ ଲୋଟି ପଡିଲା ଶହ ଶହ ଗଛ, ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୁଲାବନ୍ଧ ତୋରଣ
ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ । ବିଜୁଳି ଓ କେବଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 31, 2026 at 9:54 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ 2 ଘଣ୍ଟାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ଶହ ଶହ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡିଯିବାରୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ।
ଯାତାୟତ ଠପ୍:
ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଥିଲା । ସହର ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭରସିଟି ସମ୍ମୁଖ ଫାଟକ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିଜୁଳି ଓ କେବଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଗାଡ଼ିମଟର ଜାମ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ ଯାଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବୃକସ ହିଲ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଦିପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଗୋଲବଜାରର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା l ସେହିପରି ଧନୁପାଲି ଛକ, ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଇଁଠାପାଲି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଛକ, ବିନାଖଣ୍ଡି, ହୀରାକୁଦ କଲୋନି, ଏଲ୍ଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପାର୍ଶ୍ବ, ବଡ଼ବଜାର, ଶଙ୍କର ମଠ, ଭବାନୀ ଫିଲଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l
ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଅଭିଯୋଗ:
ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସହରର ବୁଢ଼ାରଜା, ପ୍ରଧାନପଡ଼ା, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ଫାଟକ, ଗୋପାଳମାଲ, ବିନାଖଣ୍ଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରିଯାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ନାଳ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 10ଟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ହେଁ, ରାତି 2 ଟା ଯାଏ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିସନର ରେହାନ ଖତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଧନୁପାଲି, ଫାଟକ, ମୁଦିପଡ଼ା, ଅଇଁଠାପାଲି, ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଲାବନ୍ଧ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ ଜୋର ପବନ ଯୋଗୁ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି l ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ ଉପରେ ରଖା ଯାଇଥିବା 2ଟି ଗଦା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତଳେ ପଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର