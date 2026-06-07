ଉଜାଡ଼ିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ସଜାଡ଼ିଲେ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ । ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ, ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ । ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 7, 2026 at 8:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବରେ ଶ୍ରୀହୀନ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ପବନ ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ଫଳରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ ସମୟରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଭୀଷଣ ଖରା । ସକାଳେ ସାଢେ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଜନ ଜୀବନ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ:
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ ନଂ ୨, ଏଠାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରାଜ ଭବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର, ନାୟପଲ୍ଲୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ନିକୋ ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ପବନର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସେହିପରି ନାୟପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜନତା ମୈଦାନରେ ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୟୁନିଟ ୯ ରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀ, ନୀଳମଣି ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲିର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଗଛ ପଡ଼ି ଅନେକ ଯାନ ବାହାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩ଟି ଟିମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛୁ ।"
ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବିଭ୍ରାଟ କାରଣରୁ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ତମାମ୍ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଓ ତାର ସ୍ବାଭାବିକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଜୁଳି ସରବରାହ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ - KALBAISAKHI RAINS IN ODISHA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର