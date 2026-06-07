ETV Bharat / state

ଉଜାଡ଼ିଥିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ସଜାଡ଼ିଲେ ଓଡ୍ରାଫ-ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ । ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ, ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ । ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବରେ ଶ୍ରୀହୀନ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ପବନ ଭୁବନେଶ୍ବର ସହରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ଫଳରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ ସମୟରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଭୀଷଣ ଖରା । ସକାଳେ ସାଢେ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ଜନ ଜୀବନ ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ:

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ ନଂ ୨, ଏଠାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରାଜ ଭବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର, ନାୟପଲ୍ଲୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରୁ ନିକୋ ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ପବନର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଥିଲା ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ନାୟପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ବହୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜନତା ମୈଦାନରେ ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୟୁନିଟ ୯ ରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀ, ନୀଳମଣି ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ଗତକାଲିର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଗଛ ପଡ଼ି ଅନେକ ଯାନ ବାହାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଡ୍ରାଫ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗଛ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩ଟି ଟିମରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛୁ ।"

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)


ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା । ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବିଭ୍ରାଟ କାରଣରୁ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତି ତମାମ୍ ଅନ୍ଧାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଓ ତାର ସ୍ବାଭାବିକ ଥିଲା, ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଜୁଳି ସରବରାହ ସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

Kalbaisakhi Storm impact in bhubaneswar
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବରେ ଶ୍ରୀହୀନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ - KALBAISAKHI RAINS IN ODISHA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଝଡ଼ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଅନ୍ଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KALBAISAKHI STORM IN BHUBANESWAR
KALBAISAKHI ALERT ODISHA
ELECTRIC INFRASTRUCTURE DAMAGE
ଭୁବନେଶ୍ବର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା
KALBAISAKHI STORM IMPACT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.