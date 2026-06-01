କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ: ଉପୁଡ଼ିଲା ଶତାଧିକ ଗଛ, ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚି
Published : June 1, 2026 at 2:40 PM IST
KANDHAMAL KALABAISAKHI , ଫୁଲବାଣୀ: କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରେ ଶତାଧିକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଝଡ଼ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଯୋଗୁଁ କାମ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ହଟାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି ।"
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମରାମତି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ହଟାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି ।
ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବିଡିଓ ବନବିହାରୀ ହରପାଲ କହିଛନ୍ତି, "କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।"
ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ତହସିଲଦାର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ । ସର୍ଭେ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ।"
