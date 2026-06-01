ETV Bharat / state

କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ: ଉପୁଡ଼ିଲା ଶତାଧିକ ଗଛ, ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼

କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚି

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KANDHAMAL KALABAISAKHI , ଫୁଲବାଣୀ: କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରେ ଶତାଧିକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ।

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)

ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ରୋଗୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଝଡ଼ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଯୋଗୁଁ କାମ ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ହଟାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି ।"

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମରାମତି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ରାସ୍ତାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ହଟାଇ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରା କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି ।

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)

ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବିଡିଓ ବନବିହାରୀ ହରପାଲ କହିଛନ୍ତି, "କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।"

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)

ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ତହସିଲଦାର ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ । ସର୍ଭେ କରି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ।"

Kalbaishakhi Storm Hits Kandhamal; Damages Houses and Disrupts Power Supply in Tumudibandha and Kotagarh.
କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରବି ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ

କାଳବୈଶାଖୀରେ ଲୋଟି ପଡିଲା ଶହ ଶହ ଗଛ, ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୁଲାବନ୍ଧ ତୋରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

RAIN DAMAGE HOUSE TUMUDIBANDH
KOTAGARH KALBAISAKHI STORM
କାଳବୈଶାଖୀ
କନ୍ଧମାଳ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା
KANDHAMAL KALABAISAKHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.