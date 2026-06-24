ମୌସୁମୀର ସକ୍ରିୟତା ସହ ଲାଗିରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ: ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି କମ୍ ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 24, 2026 at 9:01 PM IST
ODISHA WEATHER UPDATE ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ଓଡିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଚଳରେ ଲାଗିରହିଛି ବର୍ଷା । ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏଲଲିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ନିଅଁଟିଆ ବର୍ଷା ବା କମ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବବିଭଗ ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସଂଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ ।
ସେହିପରି ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର- ଏହି ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନୂଆପଡ଼ା- ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 24, 2026
Day-1 to Day-3 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/0QescOrc6L
ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଂଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର- ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ୨୮ ଜୁନ୍ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ଘଂଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ବିଜତାଲା ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୮ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏତେ ବେଶୀ ନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ ଆଶାତୀତ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ଏବେବି ସୁନ୍ଦରଗଡ ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିବ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର