କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ: ମନମୋହୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼
କଳାହାଣ୍ଡିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି । ଏଠାରେ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ଭବାନୀପାଟଣା: ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନରମ ଉଷ୍ମତା, ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଜମି ରହିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଓ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୀତ ପୁଣି ଫେରିଛି । ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସବୁଜବନାନୀ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି । ଏହାର ମଜା ନେବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଖାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ । ଯାହା ଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାହାଡର ବୁକୁ ଚିରି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବୋହି ଯାଉଛି ଫୁର୍ଲିଝରନ ଓ ରାବଣ ଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ସୁଅ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରି ଦେଉଛି । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ:
- ଫର୍ଲିଝରନ ଜଳପ୍ରପାତ
- ଜାକମ୍
- ରାବଣଧାର ଜଳପ୍ରପାତ
- ଡାଲଗୁମା
ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼:
ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ରୂପକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଛା କହିଛନ୍ତି,"ଶୀତରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଫର୍ଲିଝରନ ଜଳପ୍ରପାତ, ଜାକମ୍, ରାବଣଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଡାଲଗୁମା ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶୀତରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ।"
ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିରଜ ଚନ୍ଦ୍ର କହଁର କହିଛନ୍ତି,"ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ଥାଘର । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି । ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ । ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ।"
ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସବିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ଆମର ଫୁର୍ଲି ଝରନ୍, ରାବଣ ଧାର ଜଳପ୍ରପାତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁର୍ଲିଝରନରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି । କାରଣ ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଯେତେ ଧକା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।"
