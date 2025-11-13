ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ: ମନମୋହୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼

କଳାହାଣ୍ଡିର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି । ଏଠାରେ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।

Winter starts at Kalahandi with serene beauty
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ, ମନମୋହୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2025 at 2:55 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନରମ ଉଷ୍ମତା, ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଜମି ରହିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଓ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୀତ ପୁଣି ଫେରିଛି । ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସବୁଜବନାନୀ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ ଅନେକ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି । ଏହାର ମଜା ନେବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଖାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନରେ ବଣଭୋଜିର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ।


କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ, ମନମୋହୁଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢିବା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ । ଯାହା ଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ପାହାଡର ବୁକୁ ଚିରି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବୋହି ଯାଉଛି ଫୁର୍ଲିଝରନ ଓ ରାବଣ ଧାର ଜଳପ୍ରପାତର ସୁଅ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରି ଦେଉଛି । ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Wonderful scenery from Kalahandi Odisha
ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ:

  • ଫର୍ଲିଝରନ ଜଳପ୍ରପାତ
  • ଜାକମ୍
  • ରାବଣଧାର ଜଳପ୍ରପାତ
  • ଡାଲଗୁମା

ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ଭିଡ଼:

ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ରୂପକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଛା କହିଛନ୍ତି,"ଶୀତରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଫର୍ଲିଝରନ ଜଳପ୍ରପାତ, ଜାକମ୍, ରାବଣଧାର ଜଳପ୍ରପାତ, ଡାଲଗୁମା ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶୀତରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ।"

Tourist Spot at Kalahandi
କଳାହାଣ୍ଡିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ:

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିରଜ ଚନ୍ଦ୍ର କହଁର କହିଛନ୍ତି,"ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ଥାଘର । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି । ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛୁ । ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ।"

Lush Greenery in Kalahandi
ସବୁଜିମାଭରା କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସବିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ଆମର ଫୁର୍ଲି ଝରନ୍, ରାବଣ ଧାର ଜଳପ୍ରପାତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁର୍ଲିଝରନରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି । କାରଣ ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । ଯେତେ ଧକା ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।"

Beautiful scenery at Kalahandi Mountains
ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
People enjoying jogging in winter morning
ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ଦୌଡ଼ିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

