ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ଗାଁ, ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (ETV BHARAT ODISHA)
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର ବାଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘରର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ୧୪ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ଘର ମୁଖିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁରବୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଛି ।
ବ୍ଳକର ଲେତେର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଗମୁଣ୍ଡା ତୁର୍ଲାପଡା ଗାଁରେ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ୧୪ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ ପରିବାର ମୁଖିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧବାମାନେ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ କିଭଳି ମଣିଷ କରିବେ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ବ୍ଳକର ଲେତେର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଗମୁଣ୍ଡା ତୁର୍ଲାପଡା ଗାଁରେ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ୧୪ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ୧୧ ଜଣ ପରିବାର ମୁଖିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆରପଟେ ଘାରିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ । ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ତଥା ପୁରୁଷଙ୍କ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ । କେବଳ ଗୋଟାଏ ନଳକୂପ ଅଛି । ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ ଏହି ଗାଁକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସବୁ ବୁଝିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସରକାରୀ ଜମି, ବିଜୁଳି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପାଇଖାନା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ଳକ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଏନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜାଗଲେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଏନେଇ ତୁର୍ଲାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କଣ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣି ପାରୁନୁ । କିଡନୀ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି । ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ମେଡିକାଲ୍ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ଖରାପ ବୋଲି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ୍ କୁ ଯାଇ ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି । ମୋ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି । ଏବେ ମୁରବୀ କହିଲେ କେବଳ ୩ ଜଣ ଅଛୁ । କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହେଉ ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗୋଟାଏ ନଳକୂପ ଅଛି । ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ତଥା ପୁରୁଷଙ୍କ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ । (ETV BHARAT ODISHA) ଆଉ ଜଣେ ତୁର୍ଲାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୀର ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ," କଣ ହେଉଛି ଯେ ଜାଣି ହେଉନି । ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଧିରେ ଧୀରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି । ୩୦ ବର୍ଷରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । କେବଳ ଆମେ ୩ ଜଣ ହିଁ ଅଛୁ । ଏବେ ପୂରା ଗାଁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି । କେବଳ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି । ପୁରୁଷ ପିଲା କହିଲେ ନଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ହେଲେ କଣ କରିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କଳହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର ବାଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁ (ETV BHARAT ODISHA) ୧୪ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ଘର ମୁଖିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
ସେପଟେ ଏନେଇ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଘଟଣାଟି ସତ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକ ପ୍ରସାଶନ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପରିଖିଛୁ । ଆମେ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବୁ । ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଯିବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେ, ଘଟଣା ଟିରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି । କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ନିହାରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏବେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ବାଗମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତା ପଛରେ କଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାରଣ ଅଛି । କେଉଁ ରୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲାନସ ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଆମେ ପଠାଇବୁ । ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ଏକ ଏକ୍ଟିଭ ସର୍ଭିଲାନସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି କ'ଣ ମୂଳ କାରଣ ରହିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁରବୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି । (ETV BHARAT ODISHA) କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳହାଣ୍ଡି