ତୁର୍କେଲ ସେତୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ

ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ଗତ 27ରୁ ଜାରି ରହିଛି ଧାରଣା । ବୁଧବାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।

ତୁର୍କେଲ ସେତୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 7:34 AM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ମରାମତି ପାଇଁ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ । ବ୍ରିଜ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରୀ ରହିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବି କଂଗ୍ରେସ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା, ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ତୁର୍କେଲ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ସଗରଗରମ:

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୨୭ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ତୁର୍କେଲ ତେଲନଦୀ ବ୍ରିଜ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦବିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜକୁ ୭ ମାସ ହେଲାଣି ପୋଲ ମରାମତି ନ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ୧୧ ଦିନ ଧରି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲ ମରାମତି ଓ ଆପ୍ରୋଚ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲା ।

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଂଗ୍ରେସ:

ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ନଶୁଣିବାରୁ ଏବେ ଗତ 27 ଏପ୍ରିଲରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛି । ଆଉ ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଧାରଣାରେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ । କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହ ରାତି ତମାମ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

‘ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଆନ୍ଦୋଳନ’

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ତୁର୍କେଲ ବ୍ରିଜ ଉପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ସମସ୍ତେ ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳ ସେହି ପୋଲ ଦବିଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦାବି କଲୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି । ନୂତନ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା ଓବିସିସି କେଉଁ କାମ କରିବାର ଥିଲା ତାହାକୁ ବାତିଲ୍‌ କରିକି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଉଛି । ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଆଶାଥିଲା ଯେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେହି ସମୟରେ ବାରମ୍ୱାର ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେନାହିଁ । ତେଣୁ ପୁଣିଥରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛି । ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।’

