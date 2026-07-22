ETV Bharat / state

୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ

ରାମପୁରସ୍ଥିତ OAVର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Kalahandi Thuamul Rampur OAV Principal Sitakanta Rana apprehended by Odisha Vigilance while taking bribe
୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

Kalahandi Thuamul Rampur OAV Principal Sitakanta Rana
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା (ETV Bharat)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ତିନି ମାସର ବକେୟା ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ କରି ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ । ଏନେଇ SHGର ସଦସ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରିନ୍ସପାଲଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ।

Kalahandi Thuamul Rampur OAV Principal Sitakanta Rana apprehended by Odisha Vigilance while taking bribe
୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ (ETV Bharat)

ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଗରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘର ଓ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଠାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।

Kalahandi Thuamul Rampur OAV Principal Sitakanta Rana
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣା (ETV Bharat)
ଏହି ଘଟଣାରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନଂ–୧୭/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର୍ ପଣ୍ଡା ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଆଜି, କଳାହାଣ୍ଡିର ରାମପୁରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବିପୁଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୂଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କୋଟିପତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ଭିଜିଲାନ୍ସ
PRINCIPAL SITAKANTA RANA ARRESTED
KALAHANDI OAV PRINCIPAL BRIBE
RAMPUR OAV PRINCIPAL SITAKANTA
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.