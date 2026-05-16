ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Kalahandi suffers from Kalbaisakhi storm, power supply disrupted in Bhawanipatna city
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 10:20 PM IST

|

Updated : May 16, 2026 at 10:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalabaisakhi in Kalahandi କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ପବନ ଯୋଗୁଁ ସହରର ଷ୍ଟାଚ୍ୟଚୁ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଟେଲିଫୋନ ଭବନ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ସହରର ସତ୍ୟ ସାଇ ସ୍କୁଲ ଛକରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଚାଲିଥିବା ଖେଲ୍ ମେଳା ର ମଞ୍ଚ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଝଡ଼ ବତାସ ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ସଫା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ଟିପିଡବ୍ଲୁଓ ଡିଏଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଜାଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

A tree fell on a car near the telephone building.
ଟେଲିଫୋନ ଭବନ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ଥି ମିଳିଛି ।

A tree fell on a car near the Bhawanipatna Telephone Bhawan.
ଭବାନୀପାଟଣା ଟେଲିଫୋନ ଭବନ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । (ETV BHARAT ODISHA)

୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାଳଵୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ ।

Kalahandi suffers from Kalbaisakhi storm, power supply disrupted in Bhawanipatna city
କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ଆଗାମୀ ୬-୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମେ ୨୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳମ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା: IMD

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆହୁରି ୫ ଦିନ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

Last Updated : May 16, 2026 at 10:26 PM IST

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ
THUNDERSTORM AT KALAHANDI
KALAHANDI RAIN
THUNDERSTORM AT KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.