ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Pregnant Woman Carried on Cot
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 9:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହୃଦୟବିଦାରକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା (ETV Bharat)

ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ :

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ପେର୍ଗୁନିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାର ଲଳିତ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ରବିବାର ସକାଳୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ୧୦୨ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା । ବାଧ୍ୟହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀର ସିଏସଆର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ହରିଜନ ପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅଟକି ରହିଥିଲା ।

Pregnant Woman Carried on Cot
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat)

ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:

ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାରୁ ହରିଜନ ପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ କିଲୋମିଟର ଆଣିବା ପରେ, ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ।

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା କର୍ମୀ ସତ୍ୟବତୀ ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧ କିଲୋମିଟର ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲୁ । ସରକାରୀ ଆମ୍ୱୁଲେନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଆସିନାହିଁ । ପରେ କମ୍ପାନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲୁ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଆଣି ସାରିଲୁଣି । ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।"

Pregnant Woman Carried on Cot
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat)

ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା:

ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର । ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଘାଟି କଟାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହିଁ ।

Pregnant Woman Carried on Cot
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat)

ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଘୁଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ପୁଣିଥରେ ସେହି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ସୁଗମ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Pregnant Woman Carried on Cot
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ୍‌ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା; ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ୨ କିମି ବୁହାହୋଇ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ

ଦୁର୍ଗମ ଇଲକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

GOPINATHPUR WOMAN CARRIED ON COT
KALAHANDI ROAD PROBLEM
HEALTHCARE CRISIS KALAHANDI
ଖଟିଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
PREGNANT WOMAN CARRIED ON COT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.