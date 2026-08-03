କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : August 3, 2026 at 9:38 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହୃଦୟବିଦାରକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡିଛି ।
ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ :
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ପେର୍ଗୁନିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାର ଲଳିତ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ରବିବାର ସକାଳୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ୧୦୨ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା । ବାଧ୍ୟହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀର ସିଏସଆର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋମିଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପଥର ପଡ଼ିରହିଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ହରିଜନ ପଡ଼ା ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅଟକି ରହିଥିଲା ।
ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା:
ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାରୁ ହରିଜନ ପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ କିଲୋମିଟର ଆଣିବା ପରେ, ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା କର୍ମୀ ସତ୍ୟବତୀ ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୧ କିଲୋମିଟର ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲୁ । ସରକାରୀ ଆମ୍ୱୁଲେନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଆସିନାହିଁ । ପରେ କମ୍ପାନୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଥିଲୁ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ଆଣି ସାରିଲୁଣି । ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ।"
ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା:
ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର । ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଘାଟି କଟାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହିଁ ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଘୁଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଘରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ । ପୁଣିଥରେ ସେହି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ସୁଗମ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା; ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ୨ କିମି ବୁହାହୋଇ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ
ଦୁର୍ଗମ ଇଲକାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି