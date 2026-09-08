ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମା'-ଝିଅ ମୃତ: ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ
ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ଅବହେଳା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : September 8, 2026 at 2:01 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଲାସୋଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମା’-ଝିଅଙ୍କ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ମା’-ଝିଅ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଲାସୋଡା ଗ୍ରାମର ଶୀତଳ ନାଏକ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ । ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ମା’ ଲଳିତା ନାଏକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ସଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ:
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାନଯାଇ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ଶେଷରେ ଦୁଇ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାରେ ଅବହେଳା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ମିଳିବା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ କହିଛନ୍ତି, "ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ୍ କର୍ଲାସୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ପରେ ଉଭୟ ମା’-ଝିଅଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ମୁଁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି । ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।" ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ରେଡକ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା