ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ
କୋକସରା ଥାନା ଗୋଇଣ୍ଟାପଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଖୋଜ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 24, 2026 at 11:17 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଗତ (ଗୁରୁବାର) କୋକସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଇଣ୍ଟାପଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ, ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ।
ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା !
କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"କୋକସରା ବେହେରା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଇଣ୍ଟାପଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଧର୍ମଗଡ଼ ଏବଂ କୋକସରା ପୋଲିସ ସହିତ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅତିରିକ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି । ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ । ମୃତକଙ୍କ ହାତଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡାହାଣ ଓ ବାମ ହାତ ପଛପଟକୁ ବନ୍ଧା ଥିଲା । କୌଣସି ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ସିନ୍ଦୂର ପରି ଦାଗ ଲାଗିଛି ।"
୧୭ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ...
କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ଥାନା ଟେଣ୍ଡାପାଲି ଗ୍ରାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଏକଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ କୁମାର ନାଏକ ଏବଂ ଧର୍ମଗଡ଼ କେନ୍ଦୁମୁଡ଼ିପଡ଼ାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାଏକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସହମତି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତ ୧୭ ତାରିଖ ରାତିରୁ ଉଭୟ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୋକସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ...
ଗତ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ) ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଦୁଇଟି ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ।
'ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ'
ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଳାଞ୍ଚଳ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଗଡ ବସ୍ତିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଭଣ୍ଡାରଘର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଝିଅ ଚପଲ ଆଣିଯିବି କହି ଆଉ ଫେରିନଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା । ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୮ଟା ବେଳେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ।"
'ପୁଅକୁ ମାରି ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି'
ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଧମକ ଦେବା ସହ ତୁମ ପୁଅର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ଆମକୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଆମ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଆମ ଘରକୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି ।"
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ଚୁଟି ନଥିବା ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏସିଡ ପକା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ? ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ? ଏବଂ ଘଟଣା ସହ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାଲିଅନ୍ତା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ; ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି