ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଲୁଟିନେଲେ ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା !
ରାତି ୧ଟାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ନଗଦ ୧୭ ଭରି ସୁନା ଓ ୩୦ ଭରି ରୁପା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ
Published : July 8, 2026 at 8:35 AM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାପିଟା ଗ୍ରାମରୁ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଆଲମାରି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଲାପିଟା ଗାଁର ପାର୍ଥବ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୧୭ ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଭରି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଚୋରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହାର ଟେର୍ ପାଇନଥିଲେ ।ସକାଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଠିବା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଆଲମିରା ଦେଖିବା ସହ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଆଲମିରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ:
ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି କେଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ସେପଟେ ପାର୍ଥବ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୋର କଳା କନା ବୁଲାଇବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଶି ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପାର୍ଥବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ । 2 ଟା କୋଠରୀରେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁ ଓ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନୁ । ରାତିରେ କେହି ଆସି ଆମ ତାଲା ଖୋଲି କରି ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ରୂପା, ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଭରି ସୁନା, ଟଙ୍କା ଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର, ୩୦ ଭରି ରୂପା ଚୋରି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଆମେ FIR କରିଛୁ ।"
"ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭୋର୍ ୪ଟାରେ ଉଠୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୬ଟାରେ ଉଠିଛୁ । ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ । କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ନିଦ୍ରା ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର
ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା
ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି