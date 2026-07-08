ETV Bharat / state

ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ଲୁଟିନେଲେ ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା !

ରାତି ୧ଟାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ନଗଦ ୧୭ ଭରି ସୁନା ଓ ୩୦ ଭରି ରୁପା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ

Kalahandi Miscreants ransacked house at midnight 2.5 lakh cash 170gm gold jewellery looted
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 8, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ନଗଦ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାପିଟା ଗ୍ରାମରୁ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି ।

ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ସହ ୧୭ ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ (ETV Bharat Odisha)


ଆଲମାରି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍:


ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଲାପିଟା ଗାଁର ପାର୍ଥବ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ସେଥିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୧୭ ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଭରି ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଚୋରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହାର ଟେର୍ ପାଇନଥିଲେ ।ସକାଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଠିବା ପରେ ଭଙ୍ଗା ଆଲମିରା ଦେଖିବା ସହ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଆଲମିରା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସମସ୍ତ ସୁନା-ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ବୋର୍ଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

Kalahandi Miscreants ransacked house at midnight 2.5 lakh cash 170gm gold jewellery looted
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ:


ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି କେଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Kalahandi Miscreants ransacked house at midnight 2.5 lakh cash 170gm gold jewellery looted
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ:
ସେପଟେ ପାର୍ଥବ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚୋର କଳା କନା ବୁଲାଇବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଶି ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପାର୍ଥବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାତି ୧୧ଟାରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ । 2 ଟା କୋଠରୀରେ ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁ ଓ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ପାରିନୁ । ରାତିରେ କେହି ଆସି ଆମ ତାଲା ଖୋଲି କରି ସମସ୍ତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି । ରୂପା, ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଭରି ​ସୁନା, ଟଙ୍କା ଥିଲା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର, ୩୦ ଭରି ରୂପା ଚୋରି ହୋଇଛି । ​ଏନେଇ ଥାନାରେ ଆମେ FIR କରିଛୁ ।"

"ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଭୋର୍ ୪ଟାରେ ଉଠୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ୬ଟାରେ ଉଠିଛୁ । ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ । କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ନିଦ୍ରା ବି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ଗୁରୁତର

ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ; ଘରେ ପଶି ଲୁଟିନେଲେ ଏକ କୋଟିର ସୁନାଳଙ୍କାର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା

ମରିଗଲା ମାନବିକତା ! ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଯୁବତୀ-ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 21 ଗିରଫ



ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI MISCREANTS LOOT NEWS
KALAHANDI BURGLARY NEWS
KALAHANDI THEFT NEWS
କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନା ରୁପା ଲୁଟ
GOLD SILVER CASH LOOTED KALAHANDI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.