ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ୨ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର; ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ
Baramunda Minor Girl Rescued:ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ, ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 27, 2026 at 3:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡିର 2 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ନାବାଳିକା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରୋଜଗାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଡା. ବେଣୁଧର ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର 5ଟା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏକ ବସ ଆସି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ, 2 ଜଣ ନାବାଳିକା ଝିଅ ସେ ବସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । ଖବର ପାଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ବସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ନାବାଳିକା ଥିଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ଦେବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡିର ଉପଲତା ମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଉଥିଲା । ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ।
ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦଲାଲ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭରତପୁର ଥାନାରେ ରୁଚିକା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା ବଡ଼ ରାକେଟ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ଡା. ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ପରେ ନାବାଳିକାଦ୍ୱୟଙ୍କୁ CWCଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । CWCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବା ସହ ସେଲଟର ହୋମରେ ରଖାଯିବ ।"
ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର