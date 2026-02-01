ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୂକ ଓ ବଧିର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡନ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରମାନନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ମାମଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଡିଏମ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି ପରମାନନ୍ଦପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରେଡକ୍ରସ୍ ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୂକ ଓ ବଧିର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡନ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏଡିଏମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଟିମର ତଦନ୍ତ
ଏ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶୈଳେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଡିଏମ ଜେନେରାଲ । ଏହି କମିଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତକରି ଫେରିଛନ୍ତି। କମିଟି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।’
ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସରିଛି । ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ କହି ହେବ ନାହିଁ । ଟିମର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।’
ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଧମକ ମିଳୁଛି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁକ ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କହି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏ ନେଇ ଇଶାରାରେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ କାଗ଼ଜରେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିର୍ଯାତନା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଶାରାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
'ଏପରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇ ପାରିବ'
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଳ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ CWC (ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି) ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆସୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁ CWC ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ସରକାରୀ କଳକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। CWC ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ମିଶି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସୁ ବା ନଆସୁ ପୋଲିସକୁ ମାମଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପକ୍ସୋ ଧାରା ହେଉ ଅବା ଜେଜେ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ରେଡକ୍ରସ୍ ସ୍କୁଲର DSW, RED CROSS, DSSO ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦର୍ୱାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ତଦନ୍ତ କେତେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ନିରିହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
