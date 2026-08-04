ETV Bharat / state

ଦାଦନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! 3 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ

ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ମେଡକ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ତଳେ ଯାଇଥିଲେ ମୃତ ଯୁବକ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ

ODISHA MIGRANT WORKER TRAGEDY
ଦାଦନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ ରୂପ ନେଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମଧନ୍ଦାର ଅଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୁବକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କେହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଙ୍ଗହାନିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଖବରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଥୂର୍ଲୁ ବିଭାରଙ୍କ ପୁଅ ନିରନ ବିଭାର (୩୬) ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କରୁଣ ବିଭାରଙ୍କ ସହ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠୁ 100 କିମି ଦୂର ମେଡକ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରମନ୍ତାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ।

ଗତ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସହକର୍ମୀ କରୁଣ ବିଭାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ନିରନଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଥିଲା ।

ମା' ଗୌରୀ ବିଭାର, ସ୍ତ୍ରୀ ହେମ ବିଭାର, ଦୁଇ ଝିଅ ପ୍ରିୟା (୧୨) ଓ ରୀନା (୬) ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ରିହାନଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ସେ କରୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମାଲିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତଦେହ ପଠାଇବା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।


ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ଦିନ ପରେ ନିରନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଭଟାଙ୍ଗପଦର ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରେରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଡ଼ା ନଜରଦାରି କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଳରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା: ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

ହଳାହାଣ୍ଡି ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ
BRICK KILN ACCIDENT
ELECTROCUTION DEATH
HYDERABAD TRAGEDY MIGRANT WORKERS
ODISHA MIGRANT WORKER TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.