ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ମୌଳିକ ସୁବିଧାଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସମସ୍ୟା, ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : November 17, 2026 at 8:47 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ସହିଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, କ୍ଲିନିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ମନୋଜ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ପାଣି ପିଇବାଠାରୁ ନେଇ ପୂରା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିକାଲ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାପକର ଘୋର ଆଭାବ ରହିଛି ତା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାହାକି ଆମ କଲେଜ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି । ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଚାରିଟା ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲା ଗୋଟେ ବସରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ । ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଆମେ ଆନ୍ଦୋଲନ କରୁଛୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।"
ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରୀୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର କଲେଜରେ 4ବର୍ଷ ହେଲାଣି । ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଇକ୍ଵିପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା । ବସ ନଥିଲା ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ ହଉନଥିଲା କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡିସିନରେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା । ପରେ କିଛି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆନାଟୋମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେହି ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି ଇଏନଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି । ଜଣେ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି । ଏତେ ଦୂର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ କେମିତି ଆସିବୁ କେମିତି ? ଏ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଖୋଲିବା ନିହାତି ଦରକାର ।"
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି । ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି CDM ଏବଂ ଡିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୋଇସାରିଛି । ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଥିଲା, ସେଟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ DHHରୁ ସେଠାକୁ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ । ଆମେ ଏବେ କଥା ହୋଇକି OSRTC ଏବଂ RTO ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୋକେଇ ଯାତ୍ରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି