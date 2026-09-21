ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀରେ ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ । ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରେ ନୂଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଗଡଜାତବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 21, 2026 at 10:11 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ଟିକେ ନିଆରା । ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଦଶହରା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ । ଆଜି ଦଶମୀରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆଖାଇ । କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାନ୍ନ । ନୂଆ ଧାନ.. ନୂଆ ଅନ୍ନ.. ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ମା'ଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ପରେ ନୂଆଖାଇର ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆଖାଇ:
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆଖାଇର ଏହି ପରମ୍ପରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକଜୀବନ ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗଭୀର ପରମ୍ପରା । ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ । ଏହି ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ନାଗଝରି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଧାନ । ବିଧି ଅନୁସାରେ ନବାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ଭୋଗ । ସକାଳ ୮ଟା ୨୦ରୁ ୯ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ନବାନ୍ନ । ଆଉ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଖାଇବାର ପର୍ବ । ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଖାଇବେ ନୂଆ ।
ମାଣିକେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼:
ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ମାଣିକେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି । ନୂଆ ଅନ୍ନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ନୂଆ ଖାଇବା କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ନିଆରା ସମନ୍ୱୟ । ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏବେ ପୂରା ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ।
ଦଶମୀରେ ନୂଆ ଖାଉ, ବହୁତ ଖୁସି:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଲିପ୍ସା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି , ‘ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ନୂଆଖାଇ । ସବୁଆଡ଼େ ତ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ, ମା' ସମଲେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା, ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଦଶମୀରେ ନୂଆ ଖାଉ । ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ବି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଉ । ସେହି ଜିନିଷଟି ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ ।’
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ନୂଆ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ...
ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ନାଏକ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଛୁ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଧାନ ଚାଷ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥାଉ । ସେହି ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ।’
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ । ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ଭଳି ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ମା'ଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିବାର ସେବା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତ କରିଥାନ୍ତି ।’
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ରାଜା-ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଅମଳରୁ ଶଗଡା ଅଞ୍ଚଳର ନାଗଝରୀ ଗାଁର ଗଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତଙ୍କୁ ମାଫି ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଦଖଲ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଏହି ସେବାୟତମାନେ ମା'ଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ନୂଆଖାଇର ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗଣ୍ଡ ସେବାୟତ ନୂଆ ଧାନରୁ ଚୂଡ଼ା କୁଟି, ଟୁପା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କୁରେଇ ପତ୍ର ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ତିଥି ସକାଳେ ସେବାୟତ ସ୍ନାନ ସାରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ।
କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ?
ମା'ଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭବାନୀପାଟଣା, କର୍ଲାପାଟ, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ମହୁଲପାଟଣା, ଜୟପାଟଣା, ମଦନପୁର ରାମପୁର ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ମା'ଙ୍କ ସହ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାହିଁ ଆମର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ହେବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷକ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି