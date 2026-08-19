ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କଶ୍ମୀର; ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଶହେ ସଲାମ, ମିଳିବ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ

ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣିଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୀରତ୍ୱ ସେନା ମେଡାଲ୍ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ ସିଂହ

kalahandi major sudhangshu pani nominated sena medal gallantry
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କଶ୍ମୀର; ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଶହେ ସଲାମ, ମିଳିବ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି: ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣିଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ସେନା ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୭ଟି ମରଣୋତ୍ତର ସମେତ ୭୨ଟି ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କଶ୍ମୀର; ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ ଶହେ ସଲାମ, ମିଳିବ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ (ETV Bharat Odisha)

ଅପରେସନ୍ ଗୁଦ୍ଦର:

ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣି ଭାରତୀୟ ସେନାର 10 ପାରା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଫୋର୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ୨୦୨୪ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର କିଶ୍ତୱାଡ଼ର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ‘ଅପରେସନ୍ ଗୁଦ୍ଦର’ରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଲସ୍କର-ଇ-ତୋଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରେହମାନକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜୁନାଗଡ଼ ସମେତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ କଛିମଡୋଲାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

MAJOR SUDHANGSHU PANI
ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ:

ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଦେଶସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ । ଜୁନାଗଡ଼ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ମନରେ ଥିବା ଦେଶସେବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ସେନା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। NDA ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ମା’ ରାଜକୁମାରୀ ପାଣି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ।

MAJOR SUDHANGSHU PANI
ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ମାଆ ରାଜକୁମାରୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ । ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାର ନାଁ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।ଏବଂ ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଧାଂଶୁ ବରାଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣିଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଜୁନାଗଡ଼ ନୁହେଁ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"

MAJOR SUDHANGSHU PANI
ମେଜର ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଯବାନ ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ସେନା ମେଡାଲ୍ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ । ମେଜର ସୁଧାଂଶୁ ପାଣି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୌରବ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Exclusive: ଫାଇଟର ଜେଟ୍‌ରୁ ରକେଟ୍ ଯାଏଁ... ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିନ ଚାଲିଯିବ.. ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରାରୂପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରକସି କାରିଗର

ଇଟିଭି ଭାରତ,କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

SENA MEDAL
KALAHANDI NEWS
ARMY OFFICER
SENA MEDAL 2026
MAJOR SUDHANGSHU PANI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.