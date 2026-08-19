ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶିବାଜୀ ମାଝୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶିବାଜୀ ମାଝୀ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ
Published : August 19, 2026 at 10:46 AM IST
Shibaji Majhi ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ୫୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଜେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାନାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ସେ ଶେଷନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଶିବାଜୀ ମାଝୀ କିଛିଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ ।
ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର:
ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିରୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶିବାଜୀ ମାଝୀ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୯ ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୯ର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବା ପରେ, ସେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ:
୨୦୨୪ର ନିର୍ବାଚନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେଡି ମଞ୍ଚରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜଭୁତ୍ କରିବାରେ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ । ପଦପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଯାପନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ । ଶିବାଜୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସମେତ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନେତା:
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି