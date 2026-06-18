ଫ୍ଲଏ ଓଭର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଠାରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଲା ଗାଡ଼ି ମଟର । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : June 18, 2026 at 6:00 PM IST
କେସିଙ୍ଗା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଠାରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ସମୟ ଦେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ପାଷ୍ଟିକୁଡିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ୬ ମାସ ସମୟ ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତପନ ମହାଳିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପାଷ୍ଟିକୁଡି ଗ୍ରାମବାସୀ ସୀତା ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ । ଏହାପରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ । ଯାହାକୁ ସେ ସମୟର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ? ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଛତ୍ରବାଦ୍ ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୀତା ଚୌଧୁରୀ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।"
ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ, ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଣି ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଛୁ । କାରଣ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ । ସେହି କଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି । ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ୬ ମାସ ସମୟ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ,ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମୟ ନ ଦେବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ। "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧାନ ଉଠାଣ ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: ଟାର୍ଗେଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ; ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ