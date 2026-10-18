ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 18, 2026 at 11:32 AM IST
Manikeswaris Chhatar Yatra Preparations, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ପାର୍ବଣର ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି କଳାହାଣ୍ଡି । ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଟବଜାର, ଦେବୀପୀଠ ଠାରୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ପରିବେଶ । ଆଉ ଏହି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତରଯାତ୍ରା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମା’ଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ମା’ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟୁଆ, ନିଶାନ, ଢାପ ସହ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ । ବାଦ୍ୟର ଗର୍ଜନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଅପାର ଉତ୍ସାହ ଓ ଭକ୍ତି । କାରଣ, ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ଷସାରା ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଛତରଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମା’ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ।
ଛତରଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିବାଦ ଲାଗିରହିଛି । ତଥାପି ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନାହିଁ । ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବୋଦା, ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବଳି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କପୋତ ଉଡ଼ାଇ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ବଳିପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ଜେନାଖାଲଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାଷ୍ଟମୀର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରକୁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଛତ୍ରବାହକ, ମୁଣ୍ଡଛିନା ଜେନା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମା’ଙ୍କ ଛତରକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଫାଶୀଡଙ୍ଗରର ଜେନାଖାଲକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତପୂଜା ଓ ସନ୍ଧିପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭୋରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମା’ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ।
ଘଣ୍ଟ, ନିଶାନ, ଢାପ ଓ ଘୁମୁରାର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ସମଗ୍ର ସହର । ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଭକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଛତରଯାତ୍ରା । ମା’ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ବନ୍ଦାପନା କରି ଛତରକୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । ଛତରଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆମର ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସେଟା ଜେନାଖାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମା’ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ଥର ଯେଉଁ କମିଟିର ବୈଠକ ରହୁଛି, ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ସାରିଦେଇଛୁ । ଆଜି ମୁଁ ଓ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ପି, ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ । ଜେନାଖାଲ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ମା’ଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେହି ଏରିଆକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲୁ । କ’ଣ କ’ଣ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଡ୍ କରିପାରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ, କେଉଁଠି ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଲୁଜ୍ ୱାୟାର୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଓ ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ଟି, ଏସି ଟାଟା ପାୱାର୍ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପରେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଭଲରେ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମା’ଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ । ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଡର୍ ଅଛି ଆଉ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସବୁ ବିଡିଓ, ଏଗ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର୍, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି । ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ଭାଇବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଆନିମଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା, ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ପରେ ବାହାରିଲା ମାଆଙ୍କ ଛତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା, ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି