ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ, ପୋଲିସର ତନାଘନା
ଧାନ ବିଲରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ହତ୍ୟା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 6, 2026 at 6:36 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଧାନ ବିଲରୁ ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ହତ୍ୟା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଠାବ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋକସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଡୁଗାଁ-ସୁପାଡ଼ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଧାନ ବିଲରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଲଡୁଗାଁର ରାଜୁ ବାଗ ବୋଲି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତଦେହରେ ଏକାଧିକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ SDPO ଭର୍ଷିତା ଆପେଡୁଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଯାବତ୍ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ମିଳିନଥିବାରୁ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ।
ବୁଧବାର ରାତିରୁ ନିଖୋଜ:
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୁ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁପାଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଧାନ ବିଲରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ SDPO ଭର୍ଷିତା ଆପେଡୁ ।
ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ? ହତ୍ୟା ପଛରେ କେଉଁ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି ? କେଉଁଠି ରହିଛି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ କଟାମୁଣ୍ଡ ? ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୋକର ଛାୟା
ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ଜନସମୁଦ୍ର: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା