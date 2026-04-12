ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବନାଗ୍ନି; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ
ଜଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ଅସଫଳ ବନ ବିଭାଗ । ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : April 12, 2026 at 8:59 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ବନ ବିଭାଗ ! କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ । ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା ସେତିକି ତତ୍ପର ଦେଖାଉନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଲାଣି ଶହ ଶହ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ । ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।ଏପର କି ସବୁଜ ବନାନୀ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଜୀବ ଜଗତର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ।
ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦନପୁର ରାମପୁର, ନର୍ଲା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ଜୟପାଟଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟର ନୂଆଁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ବିଫଲ ହେଉଛି । ଏଣୁ ଏଠାକାର ଜୈବ ବିବିଦ୍ଧତା ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଜଙ୍ଗଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ । ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନ ମନଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ୍ ସମ୍ପଦ । କେତେବେଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତ, ଆଉ କେତେ ବେଳେ ମଣିଷ କାଟି ନେଉଛି ବିଶାଳକାୟ ବୃକ୍ଷ । ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ସ୍ବତେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଳୁଛି ରାକ୍ଷସ ରୂପୀ ନିଆଁ । ନିଆଁର ଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଗଛ । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନା ବଞ୍ଚୁଛି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ, ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛି ପୁରଣା ଜଙ୍ଗଲ । ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବନବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଅଗଷ୍ଟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି," ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା କିଛି ନୂଆଁ କଥା ନୁହେଁ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ଆସୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରହିଛି, ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଭୁଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏଥି ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାସହ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି , ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବନ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି , ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରିବାର କଥା ତାହା କରି ପାରୁନାହିଁ।"
କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଣ୍ତା କହିଛନ୍ତି,"ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା ତାହା ଦେଖାଉ ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ।"
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ବିଷ୍ଣୋଇ କହିଛନ୍ତି," ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ । ଯେତେବେଳେ ବି ଖବର ଆସୁଛି କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟିମ ପଠାଉଛୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ । ପୂର୍ବ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବେଶି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି