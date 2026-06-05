'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮,୮୫୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିସାରିଛି ବୋଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି l ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : June 5, 2026 at 2:04 PM IST
Kalahandi Farmers Protest ,ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି) : କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଉଠାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍କା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଅମଳ ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଏହା ସହ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି । ଅମଳ ଫସଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଧାନ ଭିଜି ଗଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ:
ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮,୮୫୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିସାରିଛି l କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି l
ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ:
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ l ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଉଠା ଜଳସେଚନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଧାନ ଖଳାରେ ପଡ଼ିରହିବା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । " ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ .
ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ:
କୋକସରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ଯୁବରାଜ ପୋଡ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ୩ ଏକର ଜମି ଥିଲା । କେନାଲରେ ଏକ ଏକର ଜମି ଯିବା ପରେ ୨ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି । କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି । ଆମେ କେବଳ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଜାରିପାଲ ଘୋଡାଇ ରଖିଛି । ସରକାର କହିଲେ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବା ପରେ, ଆଜି-କାଲି କହି ଏଯାଏଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଲାନାହିଁ । ଏବେ ପାଣି ଭିଜି ଭିଜି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । "
ଚାଷୀ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ୬୦୦୦ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲୁଣି ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଆସିନାହିଁ । କାହିଁକି ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ? ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପଞ୍ଜିକରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ।"
୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8800 ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଟୋକନ ପଠାଯିବ ।" ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ:
ଧର୍ମଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୋହନ ସରକାର କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ୩୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବାର କାରଣ କଣ ? ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଆସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତା । ସମସ୍ୟା ସମଧାନ ହେଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି