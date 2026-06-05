ETV Bharat / state

'ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳିନି ଟୋକନ' , ମାସେ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮,୮୫୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିସାରିଛି ବୋଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି l ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

Kalahandi farmers protested for Token registration required for Paddy Procurement
ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalahandi Farmers Protest ,ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି) : କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଉଠାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍କା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଅମଳ ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ଏହା ସହ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି । ଅମଳ ଫସଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଧାନ ଭିଜି ଗଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।


ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ:
ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୮,୮୫୨ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିସାରିଛି l କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି l

ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ୧୫ ହଜାର ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ:
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ l ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ମିଳିନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଉଠା ଜଳସେଚନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଧାନ ଖଳାରେ ପଡ଼ିରହିବା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । " ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ .


ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ:
କୋକସରା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ଯୁବରାଜ ପୋଡ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ୩ ଏକର ଜମି ଥିଲା । କେନାଲରେ ଏକ ଏକର ଜମି ଯିବା ପରେ ୨ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି । କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି । ଆମେ କେବଳ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଏହାକୁ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା ଜାରିପାଲ ଘୋଡାଇ ରଖିଛି । ସରକାର କହିଲେ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବ, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବା ପରେ, ଆଜି-କାଲି କହି ଏଯାଏଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଲାନାହିଁ । ଏବେ ପାଣି ଭିଜି ଭିଜି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । "

A view of paddy being harvested in the field.
ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷୀ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ୬୦୦୦ ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲୁଣି ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଆସିନାହିଁ । କାହିଁକି ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ? ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଧାନ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ଟଙ୍କା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ପଞ୍ଜିକରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ।"

Farmers are covering paddy with polythene
ଧାନରେ ପାଲ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଧର୍ମଗଡ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "କୋକସରା ଅଞ୍ଚଳର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8800 ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ହେବ । ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଟୋକନ ପଠାଯିବ ।" ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।

Farmers Protest
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)


ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ:
ଧର୍ମଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୋହନ ସରକାର କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ୩୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବାର କାରଣ କଣ ? ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଆସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟି ଯାଇଥାନ୍ତା । ସମସ୍ୟା ସମଧାନ ହେଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ; ହେଲାନି ପଞ୍ଜିକରଣ, ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା
କୋକସରା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
KALAHANDI FARMERS TOKEN ISSUE
KALAHANDI PADDY PROCUREMENT
KALAHANDI FARMERS PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.