ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ

Nuakhai
ନୂଆଖାଇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବେଉସା । ତେଣୁ କେବଳ ଚାଲିଚଳଣୀ ନୁହେଁ ଏଠିକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବି ନାଚଗୀତର ଆସର ଜମେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ମହକ । ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ବି ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଣପର୍ବ । ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ରୀତିନୀତି ହିଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ।

ନୂଆଖାଇ (ETV Bharat)

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସାନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ । ଚାଷ କାମ ସାରିବା ପରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଖି ଦେଉ । ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ନୂଆ ଖାଇଥାଉ । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

Paddy
ଧାନ ଫସଲ (ETV Bharat)

ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଅନୁକୂଳ କରେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହରେ ଜମିକୁ ଯାଏ । ମାଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରେ । ଏକ ଭଲ ଫସଲର କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି । ହଳିଆ ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ଖେତ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ବି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହୁଏ ସରିଆ ଧାନ ।​ ମାସକ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ । ଚାଷରେ ମାତିଯାଏ ଚଷାପୁଅ । ରୁଆ ବେଉଷଣ ପରେ ଆସେ ଗହ୍ମା ବା ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ହଳ ବଳଦଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଖୀ ପିନ୍ଧାଇ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍‌ରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହୁଏ ।​

The farmer is adjusting the plow
ଚାଷୀ ଲଙ୍ଗଳ ସଜାଡୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ମେଘ ଫାଟି ବର୍ଷା ହୁଏ । ଭଲ ବର୍ଷାଟିଏ ଦେଖି ଚାଷୀ ପୁଅର ମନ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ । କେଉଁଠି କେମିତି ରହିଯାଇଥିବା ରୁଆ ବେଉଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଏ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଲରେ ଲହଡ଼ାମାରେ ଧାନ କିଆରୀ । ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶିହରି ଉଠେ ସରିଆ ଧାନ ।​ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୁଏ ଚାଷୀ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଚାଷୀପୁଅ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇର ପରମ୍ପରା । ତେଣୁ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠିକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ।

A farmer is going to the field with a plow.
ଜଣେ ଚାଷୀ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୂଆଖାଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ । ନୂଆଖାଇ କେବେ ଆସିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ମିଳେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ବୋଲି ମାନିଥାଉ । ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ମାଟି ମାଆ ଓ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ଏହି ପର୍ବକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।
Farmers areworking in the land
ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପର୍ବ ଅଛି, ତାହା ଭିତରୁ ନୂଆଖାଇ ନିଆରା । କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ । ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ । ଚାଷୀଟିଏ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଅମଳ ଫସଲକୁ ନେଇ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାଏ ।"
A Farmer is working in the land
ଚାଷୀ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ଆସନ୍ତା 6ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ; ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

KALAHANDI NUAKHAI
AGRICULTURAL FESTIVAL
କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ
କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆଖାଇ
NUAKHAI 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.