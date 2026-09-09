ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 9, 2026 at 5:19 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବେଉସା । ତେଣୁ କେବଳ ଚାଲିଚଳଣୀ ନୁହେଁ ଏଠିକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବି ନାଚଗୀତର ଆସର ଜମେ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ମହକ । ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ବି ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗଣପର୍ବ । ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ରୀତିନୀତି ହିଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ସାନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ । ଚାଷ କାମ ସାରିବା ପରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରଖି ଦେଉ । ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ନୂଆ ଖାଇଥାଉ । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଅନୁକୂଳ କରେ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହରେ ଜମିକୁ ଯାଏ । ମାଟି ମା'କୁ ପୂଜା କରେ । ଏକ ଭଲ ଫସଲର କାମନା କରି ଆରମ୍ଭ କରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି । ହଳିଆ ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ଖେତ । ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ବି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଗଜା ହୁଏ ସରିଆ ଧାନ । ମାସକ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ । ଚାଷରେ ମାତିଯାଏ ଚଷାପୁଅ । ରୁଆ ବେଉଷଣ ପରେ ଆସେ ଗହ୍ମା ବା ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ହଳ ବଳଦଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଖୀ ପିନ୍ଧାଇ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍ରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହୁଏ ।
ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ମେଘ ଫାଟି ବର୍ଷା ହୁଏ । ଭଲ ବର୍ଷାଟିଏ ଦେଖି ଚାଷୀ ପୁଅର ମନ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ । କେଉଁଠି କେମିତି ରହିଯାଇଥିବା ରୁଆ ବେଉଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିଦିଏ । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଲରେ ଲହଡ଼ାମାରେ ଧାନ କିଆରୀ । ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଶିହରି ଉଠେ ସରିଆ ଧାନ । ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହୁଏ ଚାଷୀ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଚାଷୀପୁଅ । ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇର ପରମ୍ପରା । ତେଣୁ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠିକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜଡ଼ିତ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ
ଆସନ୍ତା 6ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ; ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି