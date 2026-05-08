ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବି, ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କୋକସରା ବନ୍ଦ ଡାକରା

ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବିରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କୋକସରା ବନ୍ଦ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ

Kalahandi Farmer Protest Demanding registration of names for sale of Rabi season Paddy
ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡିର 15 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ରବିଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବିରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କୋରସରା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 3:50 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକସରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 15 ହଜାର ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ରବି ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, 3ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ସଚେତନ କୃଷକ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ବାନରେ କୋକସରା ବ୍ଳକରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।

କୋକସରା ବନ୍ଦ:
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବରଗଡ଼-ବୋରିଗୁମ୍ମା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ 26କୁ ଆମ୍ପାଣି ନିକଟରେ ଅବାରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କୋକସରା ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କୋକସରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣଷି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଦ ଡାକରା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସଚେତନ କୃଷକ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "18 ହଜାର 885 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । 15 ହାଜର ଚାଷୀ ରବି ଫସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ । ଆମର ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଉ ଓ ଆମ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । କାରଣ ଆମେ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଛୁ, ପଞ୍ଜିକରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ । ଏପରିକି ଜୀବନ ହାରିବା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।"

