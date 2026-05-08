ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବି, ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କୋକସରା ବନ୍ଦ ଡାକରା
ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବିରେ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କୋକସରା ବନ୍ଦ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ
Published : May 8, 2026 at 3:50 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକସରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 15 ହଜାର ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 18 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ରବି ଧାନ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ, 3ଟି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ସଚେତନ କୃଷକ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ବାନରେ କୋକସରା ବ୍ଳକରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
କୋକସରା ବନ୍ଦ:
ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବରଗଡ଼-ବୋରିଗୁମ୍ମା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନଂ 26କୁ ଆମ୍ପାଣି ନିକଟରେ ଅବାରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କୋକସରା ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ କୋକସରା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣଷି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି