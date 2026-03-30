ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ବାଧକ ସାଜିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : March 30, 2026 at 11:55 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଚାଷ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ଯମୁଖୀ । ଧାନ ଅମଳ ହେବା ପରେ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଚାଷ । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଭାବରେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା:
ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ବ୍ଲକରେ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଦିଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲର ସଠିକ ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କିଡିଙ୍ଗ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷୀ ଲୋଚନ ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ଏକର ଏକର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ହୋଇଛି । କୃଷୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମିଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରଯାଇଛି । ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି । ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାଷ କରିପାରନ୍ତୁ ।"
ଚାଷୀ ମଣିଆ ଶବର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଚାଷ କରୁଛୁ । ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଲାଭ ବି ହେଉଛି । ଘରେ ଖାଇବା ସହ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ଚାଷ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଫୁଲକୁ ଶୁଆ ଖାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଜଗି ବସିବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ରାଜଗାର ଦେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଚାଷୀ ୩୦୦ ସହ ଏକର ଜମିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଭଳ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଫଳର ଚାଷୀମେନ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷକୁ ବିକଳ୍ପ ଆୟର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ନୂତନ ଆଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଏହି ତୈଳବୀଜ ଫସଳର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀ ଧନେଶ୍ଵର ଛତ୍ରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ସରକାର ଆମକୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆମ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିଛୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅମଳ ହେବ । ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ନେଇ ତେଲ ବାହାର କରୁଛୁ । ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତେଲ ରଖି ସାରିବା ପରେ ବଳକା ରହିଯାଇଥବା ତେଲକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ।"
