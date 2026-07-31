୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାୟ, ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାୟ । ୧୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜା । ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : July 31, 2026 at 1:04 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟ୍ରୁପଲା ଗ୍ରାମରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାମଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ୧୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବିଷଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
12 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁସାରେ କୁଟ୍ରୁପଲା ଗ୍ରାମର ନରୋତ୍ତମ ଭୋଇ ୨୦୧୪ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ନିଜ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପୁତୁରା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିବିଷଣ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ନରୋତ୍ତମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ–୬୭/୨୦୧୪ ରୁଜୁ କରି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ବିବିଷଣଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କେବଳ ବିବିଷଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶୁଣାଣି ପରେ ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ୧୭ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ମନୋଜ କୁମାର ମେହେର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରାୟକୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଜୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; SC/ST ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ୬ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଗଠନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି