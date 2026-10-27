ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: କାଲି ରେଡ୍ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି ଟିମ୍ ଥିବାବେଳେ ଆହୁରି ୪ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 27, 2026 at 5:56 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ସତର୍କ ସୂଚନା । ୨୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ, ୨୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ । ସେହିପରି ପବନକୁ ନେଇ ୨୮ ତାରିଖରେ ରେଡ୍ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩ଟି ଟିମ୍ ଥିବାବେଳେ ଆହୁରି ୪ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ୨ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ୧୦୭ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।
ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ରହିଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୮ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, OAV, KV, EMRS, JNV ସହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସାମିଲ ରହିଛି । ହେଲେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ସାଇକ୍ଲୋନ୍ 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' କାଲି ସୁଦ୍ଧା କୋଷ୍ଟଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବ । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହବ ବିଶାଖାପାଟନମରେ । ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସଦନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେମିତିକି କଳାହାଣ୍ଡି । ଆମକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଡି ବୁଲେଟିନ୍ ତରଫରୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି । କାଲି ୨୮ ତାରିଖ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ୱାରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ କାଲି ପାଇଁ ୱିଣ୍ଡ୍ର ଆମକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହେଇଛି, ୬୦ ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ୍ ସବୁ ଲେଭଲ୍ରେ କରିଦେଇଛୁ । ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ବେଦନ ଶୀଳ ବ୍ଲକ କିମ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ସବୁ ଯାଗାରେ ବଶିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରଯାଇଛି । ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର୍ ଓ ଆଇଆଇସି ଫର ଫାୟାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଟର୍ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ହେଇପାରିବ । ଏଡିଏମ୍ ଜେନେରାଲ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ ଏବଂ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
"ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭବାନୀପାଟଣା, ଆମର କେସିଙ୍ଗାର ବେଲଖଣ୍ଡି ଏରିଆ ଯାହାକୁ ସବୁ ବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଉଛି ସବୁ ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭବାନୀପାଟଣା କେସିଙ୍ଗା ଜିବେ।ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଧରମଗଡ଼କୁ ଜୟପାଟଣା ଏବଂ କୋକସରା ବ୍ଲକର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଡିଓଙ୍କୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ କଲମପୁର ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲିରୁ ୨୬ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍, ଇଂକ୍ଲୁଡିଂ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ସିନିୟର୍ ଅଫିସର୍, ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେତିକି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଭ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରାଯାଇଛି । କାଲି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଛୁଟିର ଘୋଷଣା ଅଲରେଡି କରାଯିବା ସହ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମର ମେନ୍ ୱାରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି ୱିଣ୍ଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ । ତ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏସଆରସି ଅଫିସକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଚାରିଟା ଫାୟାର୍ ଟିମ୍, ଆମର ୧୩ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ୪ଟି ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ର ଆମେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ । ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏସଆରସି ଅଫିସର୍ ଓ ଡିଜି ଫାୟାର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ଙ୍କୁ, ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ସେ ଏକସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଚାରିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଆସିବ, ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ଗୋଟେ କେସିଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବୁ । ଦୁଇଟା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ଗୋଟେ କଲମପୁର ଯାହାକି ଆମର ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ଅଛି, ସେଠି ଗତଥର ବି ଫ୍ଲଡିଂ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଏରାଉଣ୍ଡ ୧୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକ୍ୟୁଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ କଲମପୁରରେ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବ, ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରିକାଳୀନ କାମ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ଅଲରେଡି କରାହୋଇଛି । ଆମେ ବ୍ଲକ୍ରେ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କରୁଛୁ । ସଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ମେଡିସିନ୍, ଡ୍ରାଏ ରାସନ୍, ଫୁଡ୍, ପଲିଥିନ୍- ଏସବୁ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେତିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଡେଲିଭରି ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର୍ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଯେତିକି ହାଇ ରିସ୍କ ପ୍ରେଗ୍ନେନ୍ସି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଗୃହ, ସବସେଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍ସିରେ ଅଲରେଡି ସିଫ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି । ମଲ୍ଟିପର୍ପସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟେମ୍ପରାରୀ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ ଆମର ସବୁ ରେଡି ଅଛି," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ'; ଗଞ୍ଜାମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବାରଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି)