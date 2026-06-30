ETV Bharat / state

ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ହେଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ୍ କୁମାର ସିଂ

KALAHANDI DISTRICT ADMINISTRATION IN ACTION MODE: RICE MILL SEALED
ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ହେଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 9:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KALAHANDI RICE MILL SEALED, ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ।

ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ: ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସିଲ୍ ହେଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ବେଆଇନ ଧାନ ରଖିବା, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠାଇବା, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ବି ଗୋଦାମରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସିଲ୍ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବେଆଇନ ଗଛିତ ଧାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଛନକା ପସିଛି ।

କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ।
କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏନେଇ କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠି ଗୋଟେ ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଆମର ଅମାଠରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ ମିଲ୍, ସେ ଚାଷୀ ଆମର ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭଲ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା ପାଇଁ ।"
କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ।
କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅମାଠ ଠାରେ ଥିବା ବେହେରା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ । (ETV BHARAT ODISHA)


​ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମ.ଆଇ. କେସିଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ସେ ବି ଅନୈତିକ ଭାବେ ଧାନ ବାହାରୁ କିଣାକିଣି କରୁଥିଲା ଏବଂ ପେଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏମ.ଆଇ. କେସିଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଆମେ ରାଇସ ମିଲ୍‌ କୁ ସିଲ୍ କଲୁ । ​ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆସିକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ରାଇସ ମିଲ୍‌ଟାକୁ ସିଲ୍ କଲୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହାତୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ : ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ି, ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଛୁ ! ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମଣ୍ତିରେ ଭିଜୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

TAGGED:

ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସିଲ୍
PADDY PROCUREMENT
KALAHANDI DISTRICT ADMINISTRATION
KALAHANDI RICE MILL SEALED
KALAHANDI DISTRICT ADMINISTRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.