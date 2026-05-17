କଳାବଜାରୀ କଲେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 'କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୈଳ'
ତେଲ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ତେଲ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ଗୁଜବର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈତୁରା ଦୀପ୍ । ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ଏଥିସହିତ ଅଯଥା ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲ ଆସୁଛି । କଳାବଜାରୀ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି । ଯଦି କେହି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ତେଲର ପରିମାଣ:
- ପେଟ୍ରୋଲ: ୫,୩୦,୫୩୦ ଲିଟର
- ଡିଜେଲ: ୩,୯୯,୧୨୬ ଲିଟର
- ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ: ୧,୨୨,୬୧୯ ଲିଟର
ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ହାରାହାରି ବ୍ୟବହାର:
- ପେଟ୍ରୋଲ: ୨,୨୦,୪୦୦ ଲିଟର
- ଡିଜେଲ: ୨,୭୧,୧୦୦ ଲିଟର
- ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାୟ ୨.୪ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଡିଜେଲ ପ୍ରାୟ ୧.୪୭ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ, ବୈତାରୁ ଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମହଜୁଦ ଅଛି । ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ୫ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଲିଟର ଅଛି ଡିଜେଲ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ଲିଟର, ପ୍ରିମିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ଲିଟର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୦ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି, ସବୁଠିରେ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି । IOCLର ୩୦ଟି ଗାଡି ଆସୁଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି