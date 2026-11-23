ଲଣ୍ଡନ ଫ୍ୟାଶନ୍ ମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ; ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ିରେ ମନ ମୋହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସୁଜିତ ମେହେର
ତାଙ୍କର ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାରୀ କଳା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୟନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : November 23, 2026 at 7:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଲଣ୍ଡନ। ଏକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା । ଏ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ପୁଅର ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ଋଣ ଶୁଝିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା । ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ମା'ଙ୍କ ହାତର ବୁଣା ଶାଢ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଦୁର୍ବାର ଆଶା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଚମକିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା, ବିଦେଶୀ ମଡେଲ୍ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ, କରତାଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଛୁଳି ପଡିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ.. ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ସୁଜିତଙ୍କ ମନ । କାରଣ ଏ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କର ନ ଥିଲା, ଏଥିଲା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତର ବିଜୟ ।
କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର ସୁଜିତ ମେହେର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଲଣ୍ଡନରେ ନଭେମ୍ବର ୨୧ ଓ ୨୨ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ୱିକ୍-୨୦୨୬ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଇଡାଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାରୀ କଳାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଏହି କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ି ସହ ସିଲ୍କ ଟାଇ-ଆଣ୍ଡ-ଡାଏ ଶାଢ଼ିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାରୀ କଳା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୟନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସୁଜିତ।
ନିଜର ଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଜିତ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହନ୍ତି, “ମୋ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ’ ନଥିଲା।, ଏହା ଥିଲା ମୋ ମାଟି, ମୋ ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ଗାଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ପରମ୍ପରା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ଯାତ୍ରା।
ସୁଜିତ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତନ୍ତରେ ନିଜ ମା'ର କାନ୍ଦ, ନିଜ ଗାଁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଝାଳ । ଆଜି ସେହି କାରିଗରଙ୍କ ତନ୍ତକଳା ହାବସପୁରୀ ଶାଢ଼ି ଲଣ୍ଡନର ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସୁଜତି କହନ୍ତି, "ଜଣେ ଡିଜାଇନର ଭାବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଫ୍ୟାଶନ୍ କେବଳ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନାଁ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଫ୍ୟାଶନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଭୁଲିଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣିଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନୂଆ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଆଜି ଏହି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି।”
ହାବସପୁରୀ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୋ ଗାଁ ଓ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦାୟିତ୍ୱ
ସୁଜିତ କହନ୍ତି, “ହାବସପୁରୀ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବୁଣାକାରୀ କଳା ନୁହେଁ। ଏହା ମୋ ଗାଁ, ମୋ ମାଟି ଏବଂ ମୋ ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଆସିଛି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ଓ ପରିଚିତି ପାଇବା କଥା, ତାହା ପାଇ ପାରିନାହିଁ। ମୋ ମାଟିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ବୁଣାକାରୀ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଡିଜାଇନର ଭାବେ ହାବସପୁରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବା ଏବଂ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଯେପରି ଏହା ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ, ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ହାବସପୁରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବଳ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ଗାଁ ଓ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦାୟିତ୍ୱ।”
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିବା ସୁଜିତଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କାହାଣୀ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଶର ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଅନେକ ପରିବାର ଜୀବନଜୀବିକା ପାଇଁ ଆଜି ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସୁଜିତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନିଂକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ। ନିଜ ଆଗ୍ରହ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ନିଫ୍ଟ)ରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଇରୋସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହ କାମ କରିଥିଲେ।
ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ, ଡିଜାଇନ୍ ଓ କଳାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଲେବଲ୍ ‘ତିଲୋତ୍ତମା’ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୂଆ ହୋଇ ଚମକୁଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ: ନେହାଙ୍କ 'ରିନାଓ.ଗ୍ରୀନ' ବର୍ଜ୍ୟ ପୋଷାକକୁ ଦେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାରେ କ୍ୟାରିଅର ? ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ, ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ