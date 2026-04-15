କଳାବଜାରୀର ଶିକାର ଧଳା ସୁନା ଚାଷୀ, ପ୍ରାପ୍ୟ ନପାଇ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ
କପା କ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : April 15, 2026 at 8:46 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଧଳା ସୁନା ଚାଷୀ ଏବେ କଳାବଜାରୀର ଶିକାର। କପା କ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ଦେଉ ନାହଁ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାଗୁଡା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କପା ବିକ୍ରି କରି ୪ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
କପା ବିକ୍ରି କରି ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ୟ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଲାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ କପା ଚାଷୀ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ କପା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କପା ବିକ୍ରି ପରେ ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ପାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସଦର ଥାନାରେ ଚାଷୀ ମାନେ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ନ ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର କପା ଚାଷୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମାଣିଙ୍ଗପଦର ଗାଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାଣ୍ଟ ବୋଲି ଏକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୋକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କପା ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଧାରରେ ଆଣୁଛୁ । ଧାର କରଜ କରିବା ସହ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧକ ରଖି ଚାଷ କରୁଛୁ । ଆଉ ସେହି ଚାଷ ପରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଆଜିକୁ ୫ ମାସ ହୋଇଗଲା ଆମକୁ ଆମର ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ " ।
ଆଉ ଜଣେ କପା ଚାଷୀ ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ । କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଓ ପାଷ୍ଟିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ କପାକୁ ନେଇ ଆଜକୁ ୭ ମାସ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅର ବାହାଘର କରିବା ହେଉ ଅବା ମେଡିକାଲ କାମ ପଡିଲେ ନିଜ ଚାଷ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦାମ ବହୁତ କମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ମୂଳ ଟଙ୍କା ପାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବା ଆଶାରେ ଚାଷୀ କପା କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ କପା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଠକାମିର ଶୀକାର ଚାଷୀ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ। ଆଶା ଅଛି ଏସପି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ । ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତେବେ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ "।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି