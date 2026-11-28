ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା; ୨୫ ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ମନମୁଖୀ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଓ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ଅଦାଲତ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : November 28, 2026 at 10:03 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ ମନମୁଖୀ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଓ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଅଦାଲତ । ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ନାଁରେ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନ ।ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖାଉଟି ଅଦାଲତର ଛାଟ :
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜର ୧୦ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ୟାଶିକାଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ କଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ମୋଟ ୨୦୭୦ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଟିବି ପରୀକ୍ଷା ବାବଦକୁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କଫ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଜରିଆରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଟିବି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କଫ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି କମିଶନରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ।
୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଓ ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିବି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ! ଗୋଟେ ପଟେ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେପଟେ ଛେନା ଅପମିଶ୍ରଣର ଭୟ
କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି CDMOଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଇଂରାଜୀ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ ନହେଲେ ବାର୍ଷିକ ୯ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସହ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୯ର ଧାରା ୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କମିଶନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"୨୦୨୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୋ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କେତେକ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିବି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ନ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ମୋଠାରୁ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତା' ସହିତ ଏକ୍ସ-ରେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ୍ସ-ରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଥିଲା, କେବଳ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ଥିଲା। ତା'ପରେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ମିନିଟରେ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଟିବି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତନୁହଁନ୍ତି ।ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆରଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଡିଏମଓ ଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲି । ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ମାମଲା ଦାୟର କଲି ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାସ ଧରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଗତ 26 ତାରିଖରେ ହିଁ ଏହାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କୋର୍ଟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ହେବ । ଆମର କେତେକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଭଳି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଲୁଟ୍ତରାଜର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଏଥିରେ ଏକ ରୋକ୍ ଲାଗିବ । ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗରିବ ଓ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।"
ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କନଜୁମର କମିଶନ ଫଣ୍ଡକୁ ଯିବ । ତା'ପରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଝିଅକୁ ତା'ର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ହଇରାଣ ବାବଦରେ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସ୍ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତା'ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଲିଟିଗେସନ୍ କଷ୍ଟ ବାବଦରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାୟ ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଠକେଇ ଓ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଉକ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ସନ୍ତୋଷ ଅଗ୍ରୱାଲା କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହାରକୁ ପଠାଉ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣାରେ ମୁଁ ମୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏଠାରେ ସ୍ୱାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସମୟର ଘଟଣା। ତା’ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ,'ମୁଁ ମୋ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ତେଣୁ ସ୍ୱାବ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ' ଏହା ଶୁଣି ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ,'ଆପଣ ଆସି ନିଜର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯିବେ । ' ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, 'ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯିବି ।' କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେଲେ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ସେ କଞ୍ଜୁମର୍ କୋର୍ଟ ରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ। କଞ୍ଜୁମର୍ କୋର୍ଟ ସଭାପତି ଆମ ଉପରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପର ଅଦାଲତକୁ ଯିବୁ । ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ତେବେ ଭଲ, ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ ବୋଲି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି