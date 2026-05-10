ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ
ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଦ୍ ।
Published : May 10, 2026 at 7:53 AM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ଦାବିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଆସନ୍ତାକାଲି(11 ମେ’) କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୪ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ୍ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ।
ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ୍ ଜାରି ରହିବ । କେବଳ ଜରରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା । ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ହେଲା ପୋଲ ଦବି ଯିବା ଫଳରେ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗମନାଗମନରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ୧୪ ଦିନ ହେଲା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘୧୪ ଦିନ ହେଇ ଗଲାଣି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ । ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କେଉଁ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ । କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ କାମ ହେବ ଓ ମରାମତି କରାଯିବ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି ଗାଁ, ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ତୁର୍କେଲ ସେତୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଦାବି, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ
ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାବି, ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କୋକସରା ବନ୍ଦ ଡାକରା
‘ଦାବି ନଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ’:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘କର୍ଲାପଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛି ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଵ୍ୟଵସାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଦାବି ନମାନିଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି