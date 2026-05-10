ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ

ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଦ୍‌ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 10, 2026 at 7:53 AM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ତୁର୍କେଲ ପୋଲ ମରାମତି ଦାବିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଆସନ୍ତାକାଲି(11 ମେ’) କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୪ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ୍ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ।


ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭବାନୀପାଟଣା ବନ୍ଦ:

ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ୍ ଜାରି ରହିବ । କେବଳ ଜରରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ତୁର୍କେଲ ପୋଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା । ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ହେଲା ପୋଲ ଦବି ଯିବା ଫଳରେ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ କି ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗମନାଗମନରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ୧୪ ଦିନ ହେଲା ସଦର ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ।

ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ବିଧାୟକ ?

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘୧୪ ଦିନ ହେଇ ଗଲାଣି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ । ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର କେଉଁ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ । କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ କାମ ହେବ ଓ ମରାମତି କରାଯିବ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।’

‘ଦାବି ନଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ’:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘କର୍ଲାପଡ଼ା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛି ଯେମିତିକି ମେଡ଼ିକାଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଵ୍ୟଵସାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଦାବି ନମାନିଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

