କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭ୍ରମ, ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ଭବନୀପାଟଣାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ । ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସହିତ କୁହୁଡ଼ିର ଧଳା ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପ୍ରକୃତି ।
Published : December 2, 2025 at 2:31 PM IST
Kalahandi Cold 2025 ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘନ କୁହୁଡି । ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢୁଛି । ଶୀତ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଲ୍ଲକିତ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ବଦଳି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ । ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ଫୁଲରେ ପଡ଼ିଛି କାକର ବୁନ୍ଦା । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର । ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆନମନା କରିଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ:
ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶୀତର ମଜା ଉଠାଉଛି ତ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘନ କୁହୁଡିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଜାଡ । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କାକର ତୁଷାର ପାତର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ୍ବାକ୍ରେ ଲୋକ ବାହାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସହ ଚାଦର ଘୋଡାଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ପୋଇଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଲୋକେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭ୍ରମ:
ଶୀତକୁ ନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ସୁବାଷ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି,"ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଏ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବା ସହ କାକର ପଡୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । "
ଅନ୍ୟଜଣେ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଛବିଲାଲ୍ ନିଆଳ କହିଛନ୍ତି," କୁହୁଡି ଆସ୍ତରଣ ଭିତରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସହରରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ଆଜି ଯେଉଁ କୁହୁଡି ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ । ଏହା ଦାରିଙ୍ଗବାଡିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ କାକର ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ପଡୁଛି।"
