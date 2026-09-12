ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆଖାଇ; ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଖାଇଲେ ୩ଟି ଗାଁର ଲୋକେ, ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?
ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ୍ ସିଂ
Published : September 12, 2026 at 6:33 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ସପ୍ତପୁରୀ ଅମବାସ୍ୟା ପର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ୩ଟି ଗ୍ରାମରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ଓ ଜୁହାର ଭେଟ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣାର ଲୋକ । ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା ସହ ଘୁମୁରାର ଘୁମ୍ଘୁମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଲୁକିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ପଶ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ ହେବାକୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଭାଇଚରାର ଏହି ମହାନ୍ ପର୍ବ ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆଖାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ-
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଁଖାଇ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପର୍ବ । କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ତେବେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାପାଠ ପରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା । ପୀଠା ପଣାରେ ମହକି ଉଠି ଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଏହାପରେ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ନୂଆଖାଇ । ବର୍ଷ ତମାମ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଗାଁକୁ ଫେରି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୁହାର ଭେଟର ପର୍ବ । ସାନ ମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଜମିଥିଲା ନାଚଗୀତର ଆସର । ଢୋଲ, ନିଶାନ ତାସା ସହ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ଘୁମ୍ ଘୁମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଲୁକି ଉଠିଥିଲା ଗାଁ ମାଟି ।
କାହିଁକି 3 ଗାଁରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଖାଇ ?
ନୂଆଖାଇ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ଦଶମୀରେ ଶେଷ ହେବ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଗଙ୍ଗବଂଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଥର୍ଲା ଗାଁର ଗନ୍ତିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ମହାରାଜ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗନ୍ତିଆ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୁର ପଦର, ପଲକା ପଡ଼ା ଆଦି ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ ସଭା ହୋଇ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ହୁଏ । ଏହାପରେ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି-
ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରଶ୍ମିତା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ-ପାଧୋଇ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ , ପିଠାପଣା ହେଲା । ନୂଆ ଧାନ ଆଣି ସେଥିରୁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଓ ଚୂଡ଼ାକୁଣ୍ଡା ତିଆରି ହେଲା । ତା'ପରେ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା କିଣିଲୁ । ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇଲୁ ।"
ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି-
ଗ୍ରାମବାସୀ ସଞ୍ଜୀବ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଚାଷୀର ପର୍ବ । ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେହି ନୂଆ ଧାନରୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଭାଇଚାରାର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି । ଗତକାଲି ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ ରହିଥିଲୁ । ସେହିଦିନ ଆମେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଡ଼ା କୁ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ। ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି କହୁଛୁ ଯେ 'ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନୂଆ ଖାଇବା' ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ । ତା'ପରେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ପିଠା-ପଣା ଏବଂ ଖୀରି-ପୁରୀ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଗନ୍ତିଆ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମାଗିଥିଲେ-
ଗାଁର ଗନ୍ତିଆ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଗଙ୍ଗବଂଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଥର୍ଲା ଗାଁର ଗନ୍ତିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗବଂଶ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ମହାରାଜ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗନ୍ତିଆଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗନ୍ତିଆ ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମାଗିଥିଲେ । ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପଥର୍ଲା, ବାହାଦୁର ପଦର, ପଲକା ପଡ଼ା ଆଦି ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଶାଳ ଓ କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ଖଲି ଠୋଲା ତିଆରି କରାଯାଇ ଥାଏ । ସେଥିରେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇଥାଉ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଖାଇ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥାଉ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି